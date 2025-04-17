20-річного курсанта академії ДПСУ знайшли мертвим у Хмельницькому - що відомо

В навчальному закладі зазначили, що курсант мав позитивну характеристику, добре навчався та мав товариський характер.

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Юнака знайшли з ознаками вогнепального поранення / Колаж Главред, фото: УНІАН

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У Хмельницькому знайшли мертвим курсанта Національної академії державної прикордонної служби України

20-річний юнак перебував на добовому чергуванні

17 квітня близько 10:00 у Хмельницькому було виявлено тіло 20-річного курсанта з вогнепальним пораненням. Юнак був першокурсником Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

Там повідомили, що курсант ніс добове чергування. Після виявлення його тіла на місце події одразу викликали медиків та представників поліції.

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Також зазначається, що військовослужбовець був уродженцем Чернігівщини, мав повну середню освіту. Два роки тому підписав контракт на службу, а минулого року вступив до навчального закладу ДПСУ.

"Характеризувався позитивно, навчався добре, мав товариський характер", — зазначили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Наразі триває слідство, встановлюються всі обставини події, паралельно проводиться внутрішнє розслідування.

Загибель курсанта к Львівському університеті внутрішніх справ МВС України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 березня 2023 року у Львівському університеті внутрішніх справ МВС України знайшли мертвим 18-річного курсанта Дмитра Гульчука. За попередньою версією слідства, хлопець вистрілив собі в голову.

Він залишив передсмертну записку, в якій зазначив, що його довели до самогубства. Рідні загиблого повідомили про ймовірний тиск і знущання в навчальному закладі.

Командир курсанта заявив, що в останні дні Дмитро поводився звично був веселим і усміхненим.

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