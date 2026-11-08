У місці прильоту завали: РФ вдарила по великому об’єкту енергетики на півдні

Енергетики розпочали огляд обладнання, що вціліло, та розбирання завалів.

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РФ конфіскує об’єкти енергетики / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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Зазнав атаки великий енергетичний об'єкт ДТЕК на півночі Одеської області

В результаті удару частина сімей залишилася без електроенергії

Увечері в неділю, 8 листопада, росіяни атакували великий енергетичний об’єкт ДТЕК на півночі Одеської області.

В результаті ворожої атаки частина сімей залишилася без електроенергії, йдеться в повідомленні пресслужби ДТЕК.

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"Як тільки це стало можливим, енергетики приступили до огляду вцілілого обладнання та розбирання завалів. Роботи ускладнюють повітряні тривоги та загрози нових атак", – підкреслюється в повідомленні.

Крім того, зазначається, що ремонтні бригади працюють цілодобово.

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Експерт про удари по енергетиці та відключення електроенергії

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев розповів, як російські атаки на енергетичні об’єкти можуть впливати на електропостачання українців. За його словами, особливу роль у роботі енергосистеми відіграють підстанції та магістральні лінії електропередачі, через які електроенергія розподіляється між регіонами.

Пошкодження таких об’єктів ускладнює передачу та перерозподіл електроенергії. У результаті решта ділянок мережі змушені брати на себе додаткове навантаження, що підвищує ризик перевантажень і порушень у роботі обладнання.

Щоб запобігти більш серйозним аваріям, енергетики можуть вдаватися до тимчасових обмежень електропостачання. Такі відключення дозволяють зменшити навантаження на пошкоджені та неушкоджені елементи мережі, уникнути перегріву обладнання та зберегти стабільність енергосистеми.

/ Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та його передмістя. Під обстрілом опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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