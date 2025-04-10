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"Це терор": що стало метою для удару РФ по Дніпру

Ангеліна Підвисоцька
10 квітня 2025, 19:18оновлено 10 квітня, 20:14
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У Дніпрі збільшилася кількість постраждалих унаслідок ракетного удару.
удар по Днепру
Що стало метою удару по Дніпру / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, прокуратура

Російські окупанти вдарили балістичною ракетою по Дніпру Метою ворога виявився склад серветок і памперсів. Про це заявив мер міста Борис Філатов.

Саме через те, що там було багато памперсів і серветок, почалася така сильна пожежа.

"Ніяких "офіцерів НАТО" і "найманців". Я особисто говорив із власником. Це - терор. Нічим не прикритий терор... Вони просто тупо луплять балістикою по памперсах і дитячих майданчиках", - написав Борис Філатов.

відео дня

Він додав, що це робить "наддержаву" смішною і жалюгідною.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки зросла до 5-ти, їх госпіталізували. 55-річна жінка перебуває у важкому стані, інші - у стані середньої тяжкості.

"Рятувальники продовжують приборкувати пожежу, що виникла на інфраструктурному об'єкті", - написав Лисак.

  • Ракетний удар по Дніпру 10 квітня
    Ракетний удар по Дніпру 10 квітня фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Дніпру 10 квітня
    Ракетний удар по Дніпру 10 квітня фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Дніпру 10 квітня
    Ракетний удар по Дніпру 10 квітня фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Дніпру 10 квітня
    Ракетний удар по Дніпру 10 квітня фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Дніпру 10 квітня
    Ракетний удар по Дніпру 10 квітня фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Дніпру 10 квітня
    Ракетний удар по Дніпру 10 квітня фото: ДСНС

Згодом стало відомо про те, що удар був по складах компанії Biosphere Corporation у Дніпрі, яка займалась виготовленням продукції "Фрекен БОК" та памперсів Bambik. Про це розповів директор компанії Андрій Здесенко. Він уточнив, що нині всі працюють над ліквідацією пожежі, щоб вогонь не поширився на виробництва компанії.

"Росія пише, що вони атакували "військовий обʼєкт", який виготовляв стратегічну продукцію. Ну так, підгузки, вологі серветки, чай, фольгу, пергамент для Великодня — знаменита військова продукція. Я розумію, що це "страшенна загроза для Росії", але яка, на жаль, вартувала життя нашого співробітника", - написав він.

Дивіться відео з наслідками удару по Дніпру:

удар по Днепру
Наслідки удару по Дніпру / фото: скріншот

Він додав, що нині проводиться пошук людей, ліквідація наслідків пожежі та оцінка масштабів втрат.

"Просто немає слів. Ми створювали це роками. Це великі інвестиції, наша праця, наша команда. І хоча ми прораховували цю ситуацію і частину виробництва та складів заздалегідь перенесли по інших обʼєктах в Україні, але ми не очікували, що це буде для нас настільки боляче ... Ми вийдемо з офіційною комунікацією найближчим часом для наших партнерів ... Нам буде важко, але ми справимося. Єдине, за кого я зараз молюся - це наші люди. А все інше ми обов'язково відновимо", - написав він.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 9 квітня Харків був під масованими ударами російських БпЛА. Спалахнули пожежі, є постраждалі. Під обстріл ударними безпілотниками потрапили три райони Харкова - Київський, Індустріальний та Основ'янський.

Увечері 8 квітня російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед".

У ніч на 8 квітня російські окупанти атакували дронами і з важкої артилерії мирні населені пункти Дніпропетровської області. Унаслідок цього було пошкоджено інфраструктуру, житлові багатоповерхівки, підприємство та приватні будинки.

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