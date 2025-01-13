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Спіймали на гарячому: ДБР викрило схему продажу "липових" довідок у ТЦК

Марія Николишин
13 січня 2025, 17:44
325
Працівники ТЦК обіцяли вплинути на лікарів, щоб підробити медичну документацію.
Спіймали на гарячому: ДБР викрило схему продажу 'липових' довідок у ТЦК
Затримання працівника ТЦК / колаж: Главред, фото: ДБР

Ключові тези:

  • Слідчі ДБР затримали співробітника Миколаївського РТЦК та СП
  • Він пропонував "допомогу" охочим уникнути мобілізації
  • За це у ТЦК просили винагороду у розмірі 4-5 тисяч доларів

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили співробітника Миколаївського РТЦК та СП. Він брав участь у схемі заробітку на придатних для мобілізації військовозобов’язаних. Про це йдеться в повідомленні ДБР.

Зазначається, що з початку минулого року двоє співробітників миколаївського РТЦК та СП пропонували "допомогу" охочим уникнути мобілізації.

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Вони обіцяли вплинути на лікарів, щоб підробити медичну документацію з хибними діагнозами під час проходження ВЛК. За це вони просили винагороду у розмірі 4-5 тисяч доларів.

За даними ДБР, за додаткову оплату в середньому 3000 доларів військовозобов’язані знімались з військового обліку, або отримували статус "придатний для служби в ТЦК та СП та тилових військових частинах".

У відомстві підкреслили, що 9 січня 2025 року одного зі співробітників ТЦК було затримано під час отримання від "клієнта" 4500 доларів.

  • Затримання співробітника ТЦК
    Затримання співробітника ТЦК фото: ДБР
  • Затримання співробітника ТЦК
    Затримання співробітника ТЦК фото: ДБР
  • Затримання співробітника ТЦК
    Затримання співробітника ТЦК фото: ДБР
  • Затримання співробітника ТЦК
    Затримання співробітника ТЦК фото: ДБР
  • Затримання співробітника ТЦК
    Затримання співробітника ТЦК фото: ДБР
  • Затримання співробітника ТЦК
    Затримання співробітника ТЦК фото: ДБР
  • Затримання співробітника ТЦК
    Затримання співробітника ТЦК фото: ДБР
Скандали із ТЦК - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 6 січня правоохоронці затримали 30-річного посадовця Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі допомагав військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації.

Пресслужба Державного бюро розслідувань також повідомляла, що співробітники Одеського районного ТЦК, ймовірно, вимагали у військовозобов'язаних гроші на блокпостах та пропонували "допомогу" в оформленні відстрочки від мобілізації.

Крім того, у мережі поширили відео, на якому, ймовірно, працівники військкомату застосовують фізичну силу до громадянина, намагаючись його запхати до машини.

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Що таке ДБР?

Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

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