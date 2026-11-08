Українців попередили про жорсткі відключення електроенергії: графіки на 9 листопада

Заплановано графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

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Опубліковано нові графіки відключень / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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У низці областей України вводять обмеження споживання

Планується застосовувати графіки погодинних відключень

Обмеження споживання електроенергії вводяться в ряді областей України в понеділок, 9 листопада.

За даними компанії"Укренерго", протягом доби 9 листопада з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

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Зазначається, що з 00:00 до 23:59 також застосовуватимуться графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 4 черг.

"Через обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Слідкуйте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли світло з’являється за графіком, споживайте його ощадливо", - наголосили в "Укренерго".

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Росія може планувати нову масштабну атаку на енергосистему України

За інформацією The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль під час переговорів з європейськими партнерами в Парижі представив матеріали, в яких, імовірно, містяться перехоплені відомості про підготовку нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Згідно з документом, для атак можуть задіяти до тисячі одиниць озброєння, серед яких ракети, безпілотники та авіаційні бомби.

Можливими об’єктами атак названо ключові елементи енергосистеми: електропідстанції, гідро- та теплоелектростанції, а також котельні.

Окреме занепокоєння викликає інформація про потенційні удари по атомній енергетиці України. У документі згадуються три діючі АЕС, роботу яких Росія нібито може спробувати порушити. Для цього, згідно з наведеними даними, розглядається можливість атак на розподільні пристрої, що забезпечують зв’язок атомних станцій з об’єднаною енергосистемою країни.

Як писав "Главред", раніше під ударами опинилися 13 регіонів України. Зафіксовано руйнування житлових будинків, інфраструктури та залізниці.

Нагадаємо, раніше Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося, що російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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