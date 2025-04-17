Вибухи в Шуї: дрони атакували військових РФ, які били Іскандерами по Сумах

Вранці 16 квітня безпілотники вже атакували 112-ту гвардійську ракетну бригаду.

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Вибух у Шуї прогримів у ніч на 17 квітня / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Російську Шую атакували дрони

Під удар потрапило розташування 112-ї гвардійської ракетної бригади

У ніч на 17 квітня в місті Шуя Іванівської області РФ прогриміли вибухи і спалахнула потужна пожежа. РосЗМІ пишуть про атаку на розташування 112-ї гвардійської ракетної бригади, яка причетна до ракетного удару по Сумах 13 квітня, який забрав життя десятків українців.

Як пише Telegram-канал Astra, місцева влада вночі підтвердила загрозу атаки БПЛА.

відео дня

Як видно на кадрах, знятих місцевими жителями, спочатку чути звук пролітаючих дронів, а потім лунає потужний вибух.

Момент повторної атаки на 112-ту гвардійську ракетну бригаду в Шуї Іванівської області потрапив на відео:

Як писав Главред, Головне управління розвідки України повідомляло, що 112-та ракетна бригада вдарила по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23".

Вранці 16 квітня безпілотники вже атакували 112-ту гвардійську ракетну бригаду.

15 квітня Генштаб ЗСУ заявив про удар по дислокації 448-ї ракетної бригади в Курській області. Це ще одна ракетна бригада, яка обстріляла Суми 13 квітня.

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