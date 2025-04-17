Вибухи в Шуї: дрони атакували військових РФ, які били Іскандерами по Сумах

Коротко:
- Російську Шую атакували дрони
- Під удар потрапило розташування 112-ї гвардійської ракетної бригади
У ніч на 17 квітня в місті Шуя Іванівської області РФ прогриміли вибухи і спалахнула потужна пожежа. РосЗМІ пишуть про атаку на розташування 112-ї гвардійської ракетної бригади, яка причетна до ракетного удару по Сумах 13 квітня, який забрав життя десятків українців.
Як пише Telegram-канал Astra, місцева влада вночі підтвердила загрозу атаки БПЛА.
Як видно на кадрах, знятих місцевими жителями, спочатку чути звук пролітаючих дронів, а потім лунає потужний вибух.
Момент повторної атаки на 112-ту гвардійську ракетну бригаду в Шуї Іванівської області потрапив на відео:
Як писав Главред, Головне управління розвідки України повідомляло, що 112-та ракетна бригада вдарила по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23".
Вранці 16 квітня безпілотники вже атакували 112-ту гвардійську ракетну бригаду.
15 квітня Генштаб ЗСУ заявив про удар по дислокації 448-ї ракетної бригади в Курській області. Це ще одна ракетна бригада, яка обстріляла Суми 13 квітня.
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ОТРК Іскандер
Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.
Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.
На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.
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