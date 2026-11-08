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Україну накриють дощі, мокрий сніг і заморозки: коли погода різко зміниться

Руслана Заклінська
8 листопада 2026, 11:34
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Сухий антициклон на початку тижня зміниться дощами зі шквалами до 22 м/с, а в Карпатах очікуються сильні опади.
Україну накриють дощі, мокрий сніг і заморозки: коли погода різко зміниться
Погода в Україні з 9 по 15 листопада / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні буде сухо, а коли підуть дощі зі снігом
  • У який день потеплішає до +17, а в Криму до +20
  • Де очікуються шквали і сильні опади

Погода в Україні на початку тижня буде сухою і відносно теплою. Проте уже із середи на країну насунуться атмосферні фронти, які принесуть дощі, мокрий сніг і поривчастий вітер.Такий прогноз на 9-15 листопада оприлюднив синоптик Meteoprog Ігор Кібальчич.

За його словами, тиждень мине на тлі циклонів і атмосферних фронтів, а температура загалом буде вищою за кліматичну норму. Перші два дні нового тижня, 9 і 10 листопада, в Україні минуть без опадів під впливом антициклону, а з середи погода стане нестійкою - прийдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

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Найтепліше буде в п'ятницю, 13 листопада. Вдень очікується температура до +17, а в Криму - до +20 градусів.

"Температура повітря в цілому очікується вищою за середні багаторічні показники, але особливо тепло буде на півдні та південному сході України, куди будуть надходити повітряні маси із Середземномор'я та Туреччини", - зазначив Кібальчич.

Погода в Україні 9 листопада

У понеділок, 9 листопада, через антициклон по всій країні буде суха і стійка погода без опадів. У південно-західних областях місцями можливий туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі 0...-5 градусів, вдень +3...+8, на крайньому півдні місцями до +10.

Погода в Україні 10 листопада

У вівторок, 10 листопада, суха погода збережеться, вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер вдень південний, 5-10 м/с. Вночі -4...+1 градус, вдень +4...+9, на крайньому півдні та в Криму місцями +10...+11.

Погода в Україні 11 листопада

У середу, 11 листопада, вночі в західних областях пройде дощ із мокрим снігом, а вдень дощі охоплять більшу частину країни, крім сходу. У північних регіонах місцями очікується мокрий сніг. Вночі -2...+3 градуси, вдень на півночі та заході +1...+6, в інших регіонах +7...+12.

Погода в Україні 12 листопада

У четвер, 12 листопада, на більшій частині території пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Вітер південний і південно-східний, 5-10 м/с. Вночі 0...+5, вдень +4...+9, а на півдні та Прикарпатті вночі +5...+10, вдень +11...+16 градусів.

Погода в Україні 13 листопада

У п'ятницю, 13 листопада, атмосферні фронти принесуть помірні дощі, у західних областях місцями з мокрим снігом, а в Карпатах - сильні опади. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вдень на півдні та Лівобережжі пориви сягатимуть 17-22 м/с.

Водночас це буде найтепліший день тижня: вночі +7...+12, вдень +11...+17 градусів, у Криму до +20. Лише на заході вдень очікується +1...+7.

Погода в Україні 14 листопада

У суботу, 14 листопада, вночі в більшості областей, крім західних, а вдень на крайньому південному сході пройдуть дощі, часом із мокрим снігом. Вночі на Лівобережжі подує південно-західний вітер 15-20 м/с. Вночі 0...+6, вдень +2...+8, у південно-східній половині протягом доби +7...+12.

Погода в Україні 15 листопада

У неділю, 15 листопада, з заходу прийде антициклон, тож істотних опадів не буде. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с. Вночі -4...+1, вдень +1...+6 градусів.

Народні прикмети про погоду
Народні прикмети про погоду / Інфографіка: Главред

Чи прийде в Україну потепління в середині листопада

Синоптикиня Наталка Діденко в інтерв'ю "Еспресо" 6 листопада пов'язала прихід тепла з кінцем цього тижня.

"Десь орієнтовно з 15 листопада все ж буде потепління", - зазначила вона.

Втім, прогнози розходяться в деталях: за даними Meteoprog, саме 15 листопада в Україну зайде антициклон із заходу, і вночі температура знову опуститься до -4 градусів.

Погода в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, 8 листопада в Україні очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що потепління запізнюється приблизно на п'ять днів. За її словами, на заході вплив північного антициклону не дає прорватися ні дощу, ні мокрому снігу.

Наприкінці попереднього тижня погоду в Україні визначав холодний атмосферний фронт з боку Балтійського моря. Синоптики попереджали про мороз до -6 градусів і ожеледицю. На півдні 7 листопада вдень місцями очікувалися пориви вітру до 18 метрів за секунду.

Холодний фронт пройшов через Україну 6 листопада. Тоді в Карпатах прогнозували перший сніг, а в інших регіонах - дощі з мокрим снігом. Вітер посилювався до 12 метрів за секунду, місцями з поривами до 20 метрів за секунду.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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