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Сотні військових і техніка: РФ змінила тактику і перейшла в наступ на півдні

Юрій Берендій
17 квітня 2025, 12:19
817
Російські окупанти здійснили спробу масштабного наступу на Запоріжжі, в ході понад двогодинного бою ворог зазнав значних втрат і не мав успіху.
Сотні військових і техніка: РФ змінила тактику і перейшла в наступ на півдні
Сотні військових РФ та десятки одиниць техніки перейшли в наступ / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня:

  • Війська РФ змінили тактику та почали наступ на Запорізькому напрямку
  • Українські війська виявили пересування ворога
  • В ході боя знищено значну кількість окупантів та техніки, противник успіху не мав

16 квітня близько 18:00 ворог змінив тактику і перейшов до штурмових дій на південному напрямку в районі населених пунктів П'ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки Запорізької області. Про це повідомили Сили оборони Півдня України.

За інформацією військових, противник наступав силами штурмової групи чисельністю щонайменше 320 військовослужбовців, із залученням 40 одиниць бронетехніки, трьох танків і приблизно десяти багі.

відео дня

До атаки були залучені штурмові підрозділи кількох полків 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

Завдяки повітряній розвідці українським силам вдалося заздалегідь виявити пересування противника.

"Було завдано ударів безпілотними літальними апаратами та артилерією. Перше ураження російської бойової техніки (знищено три БМП) відбулося за 8 км до лінії бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео штурмових дій РФ на Півдні України:

Сотні військових і техніка: РФ змінила тактику і перейшла в наступ на півдні
Фото: скріншот

У ході понад двогодинного бою українські захисники відкрили вогонь по ворожих силах, знищивши 29 одиниць бойової техніки та ліквідувавши 140 окупантів. Ще три танки були пошкоджені.

"Противник успіху не мав, жодної позиції Сили оборони України не втратили", - резюмували в Силах оборони Півдня.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія планує завдати удару з метою відволікти українські сили. За оцінкою військового експерта Павла Нарожного, ця атака ймовірно може відбутися в Запорізькій області.

Тим часом ворог продовжує спроби прорвати українську оборону та повністю захопити Торецьк. Про це повідомив Сергій Ярий, командир батальйону безпілотних систем "Спалах" 28-ї ОМБр.

Найбільше скупчення ворожих сил нині фіксується на двох напрямках: на кордоні з Курською областю та на Харківщині в районі Вовчанська і Липців, зазначив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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Що відомо про ОК "Південь"?

Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

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