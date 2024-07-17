Підтримали Україну і засудили Орбана: Європарламент схвалив нову резолюцію

Резолюцію підтримали 495 євродепутатів із 679, що підтверджує підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

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В ЄС засудили візит Орбана до Росії та підтримали Україну / Колаж: Главред, фото: flickr, Orbán Viktor

На пленарному засіданні 17 липня Європарламент більшістю голосів схвалив резолюцію щодо підтримки України. В ній також засуджуються неузгоджені зовнішньополітичні дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як йдеться у дописі в соцмережі X, резолюція на підтримку України стала першим документом, що ухвалили в європейському парламенті після виборів у червні. Окрім підтвердження суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, вона наголошує на недоречності дій угорського прем'єра.

Як відомо, нещодавно Віктор Орбан здійснив візит до країни-агресора Росії. Члени Європарламенту засуджують цей вчинок та наголошують, що він є кричущим порушенням договорів Європейського Союзу та спільної зовнішньої політики країн-членів.

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Також євродепутати додають, що під час цього вояжу прем'єр Угорщини не представляв ЄС. На їхню думку, Угорщина таким чином просто зловживає своїм головуванням у Раді ЄС, тому вони закликали Орбана та інших представників країни зняти блокаду фінансування України з Європейського фонду миру.

Окрім засудження Угорщини, резолюція містить заклик до продовження військової, фінансової чи іншої допомоги України, зокрема, підтримки вступу України в ЄС та використання заморожених активів РФ.

Європарламент закликає Раду ЄС продовжувати та розширювати свою санкційну політику проти Росії та Білорусі, одночасно здійснюючи моніторинг, перегляд та підвищення її ефективності та впливу.

Що таке Європейський парламент? Європейський парламент — законодавчий орган Європейського Союзу, що обирається прямим голосуванням громадянами Європейського Союзу. Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найбільш потужних законодавчих органів у світі. Нині парламент складається з 705 членів і 1 голови, які представляють найбільший міжнаціональний демократичний електорат у світі (500 мільйонів виборців у 2013 році), пише Вікіпедія.

Заяви та рішення ЄС щодо України

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 25 червня, Європейський Союз офіційно розпочав переговори щодо членства в ЄС України та Молдови.

Згодом стало відомо, що початок офіційних переговорів щодо членства України в Європейському Союзі не означає, що процес завершиться швидко. Україна планує виконати всі вимоги для вступу до 2030 року.

Нагадаємо, Європейський союз знайшов юридичний шлях, щоб обійти вето Угорщини на купівлю зброї для України за рахунок прибутку від заморожених активів РФ.

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