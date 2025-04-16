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ЗСУ відновили позиції під Покровськом, але ситуація напружена - DeepState

Анна Ярославська
16 квітня 2025, 07:56
122
Російські окупанти просунулися в районі двох населених пунктів.
Покровськ, ЗСУ
Сили оборони відновили позиції на двох напрямках / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК Захід

Коротко:

  • Сили Оборони відновили позиції біля Дніпроенергії
  • Ворог просунувся біля Надеждинки та Сухої Балки

Сили оборони України відновили контроль над позиціями поблизу Покровська, а також на Новопавлівському напрямку. Водночас російські війська просунулися біля двох населених пунктів - Надеждинки та Сухої Балки. Свіжі новини з фронту повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState у ніч на 16 квітня.

"Сили оборони відновили позиції біля Відродження та Дніпроенергії", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Село Відродження розташоване в Покровському районі Донецької області (Покровський напрямок) на південь від районного центру, всього за три кілометри від Покровська.

Зазначається, що Сили Оборони України відновили втрачені раніше позиції в районі населеного пункту Новий Труд, що розташований за три кілометри на південь від Покровська Донецької області.

Карта Deep State map
Карта DeepState
Дніпроенергія
Дніпроенергія / Карта DeepState

Також українські підрозділи відтіснили російських окупантів у районі Дніпроенергії на Новопавлівському напрямку.

Водночас на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Російські війська здійснили певне тактичне просування в районах Надеждинки та Сухої Балки.

Надеждинка
Надеждинка / Карта DeepState
Суха Балка
Суха Балка / Карта DeepState

Що говорять у Генштабі ЗСУ

У вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що впродовж доби на фронті відбулося 87 бойових зіткнень. Найбільше штурмових дій ЗС РФ проводили на Покровському напрямку, де росіяни здійснили загалом 16 спроб просунутися в напрямку десяти населених пунктів минулої доби.

Зазначається, що на цьому напрямку у росіян багато втрат.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 200 окупантів, з них 99 - безповоротно", - повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також доволі напруженою залишається ситуація в Курській області РФ, де російська армія здійснила 358 артилерійських обстрілів позицій ЗСУ. Загалом там протягом доби відбулося 11 боїв.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, співзасновник проекту DeepState Роман Погорілий заявив, що російські війська майже повністю вибили українських військових з Курської області.

15 квітня командир тактичного угруповання ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські військові повернули під контроль населений пункт Дніпроенергія Волноваського району Донецької області. ЗСУ також поліпшили тактичне положення на двох критичних напрямках.

Також повідомлялося, що армія РФ просунулася на Донеччині та в Курській областях. Зокрема, ворог досяг локальних успіхів у районі населеного пункту Гуєво Курської області РФ, де Сили оборони України змушені були відступити під тиском ворога.

Інші новини:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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