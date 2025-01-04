'Був на чергуванні, а тепер — при смерті': в РФ підірвали воєнного злочинця

Коротко:
- 3 січня в Росії підірвали капітана Костянтина Нагайка, причетного до загибелі цивільних у селі Гроза
- Капітан РФ отримав важкі травми і перебуває в критичному стані
- Нагайко брав участь у ракетних обстрілах Сумської та Харківської областей
У п'ятницю, 3 січня, в населеному пункті Шуя Івановської області Росії підірвали капітана Нагайка Костянтина Володимировича. В результаті вибуху воєнний злочинець, причетний до вбивства цивільних осіб у селі Гроза, перебуває в критичному стані. Про це повідомило ГУР.
Вибух стався на території військової частини, де чергував командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного воєнного округу ЗС РФ (в/ч 03333) Костянтин Нагайко.
"Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині, а тепер — при смерті", - зазначили розвідники.
За даними ГУР, під час вибуху Нагайко отримав численні уламкові поранення, у тому числі важкі травми головного мозку, через що була проведена термінова трепанація черепа. Наразі росіянин перебуває в критичному стані.
Що відомо про Нагайка
Капітан Костянтин Нагайко народився 6 листопада 1995 року в місті Свободний Амурської області Росії. Він здобув освіту в Санкт-Петербурзькому університеті аерокосмічного приладобудування та в Михайлівській військовій артилерійській академії.
Російський військовий безпосередньо брав участь у війні проти України. Він причетний до ракетних обстрілів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних та військових об'єктах у Сумській та Харківській областях.
Нагайко також причетний до воєнного злочину, скоєного 5 жовтня 2023 року в селі Гроза Куп'янського району, коли його підрозділ здійснив ракетний удар по кафе, де проходили поминки. Тоді загинуло 59 цивільних осіб, серед яких був восьмирічний хлопчик.
В армійських колах російської 112-ї ракетної бригади ходять чутки про те, що у 29-річного Нагайка майже не має шансів на виживання. Його стан — критичний.
Ліквідація росіян - останні новини
Нагадаємо, у Москві внаслідок вибуху ліквідовано генерал-лейтенанта Ігора Кирилова та його помічника. Вибух стався 17 грудня, коли вони виходили з будинку на Рязанському проспекті, ймовірно, вибуховий пристрій був закладений у самокат.
Також 12 грудня в Кузьмінському лісопарку підмосковного регіону був ліквідований заступник генерального конструктора КБ "Марс" Михайло Шатський, керівник відділу програмного забезпечення. Шатський займався модернізацією російських крилатих ракет X-59 та розробкою нових БПЛА.
Як повідомляв Главред, 27 грудня ГУР МО України провело операцію зі знищення російських офіцерів у Запоріжжі. Завдяки співпраці розвідки, СБУ та ЗСУ, було проведено точний удар HIMARS під час наради окупантів.
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Що таке ГУР?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
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