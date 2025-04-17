Дані про важливі об'єкти оборони ворога вже в ЗСУ, Росію може чекати удар - ЗМІ

Збройні Сили України отримали важливі дати про оборонну промисловість РФ.

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Україна отримала дані про об'єкти на території РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

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Хакери отримали багато інформації про оборонні підприємства РФ

В файлах є дані, що підтверджують зв'язки чиновників РФ з Заходом

Хакери Anonymous атакували країну-агресорку Росію і отримали файли кешу обсягом близько 10 терабайт, які містять дані про всі підприємства, що працюють у Росії, всі кремлівські активи на Заході, проросійських чиновників, Дональда Трампа та інших.

Як повідомляє Forbes, хакери таким чином намагалися допомогти Україні та ЗСУ. Серед усієї інформації хоч не так багато тої, яку можна віднести до категорії секретної, однак окремі файли є особливо цінними.

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Наприклад, деякі експерти стверджують, що хакерам вдалося знайти дані про підприємства, які працюють на оборонну промисловість РФ.

"Здебільшого інформація в архіві стосується окремих компаній у Росії, з папками для них та випадковими PDF-файлами для кожної компанії. Цей архів може бути корисним для Збройних Сил України, оскільки існують сотні PDF-файлів про оборонні компанії в Росії", - йдеться у статті.

Крім цього файли містять інформацію про те, що кремлівські чиновники мають глибокі зв'язки із Заходом. Однак на остаточний аналіз усього обсягу даних піде не один день.

Хакерські атаки на Росію - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у вересні 2024 року в результаті DDOS-атаки на країну-агресора РФ кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони вдарили по найбільших російських банках.

Пізніше стало відомо, що більш ніж 800 серверів у різних регіонах країни-агресора Росії атакували ГУР МО. Постраждали сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які підтримують агресію Росії проти України.

На початку 2025 року українські спецслужби провели масштабну кібератаку на російський нафтовий сектор. Однією з основних цілей стала компанія "Лукойл", яка забезпечує російські окупаційні війська.

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