У Сенаті зробили важливу заяву щодо відновлення військової допомоги США Україні

Результати виборів у США допомогли знову привернути увагу до питань України та її оборони.

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У США не виключають відновлення військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Army

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США можуть відновити військову допомогу Україні

До Конгресу США планують внести спеціальний законопроект

За словами американського сенатора-демократа Річарда Блюменталя, США можуть і повинні якомога швидше відновити військову допомогу Україні, а також посилити санкції проти Росії.

Результати виборів у США допомогли повернути питання України та її оборони в центр уваги, написав він у Х.

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За його словами, до Конгресу США планують внести спеціальний законопроект. Якщо його ініціатива отримає підтримку, Україна знову зможе отримувати військову допомогу від США, яку заблокував президент Дональд Трамп.

Крім того, сенатор разом з іншими демократами має намір домогтися від глави Білого дому введення "пекельних санкцій" проти Росії, а також відновлення обмежень, дія яких була призупинена.

"Потрібно покласти край огидній угоді Трампа щодо дизельного палива, надати військову допомогу (Україні - ред.), зокрема у сфері протиповітряної оборони, та вжити додаткових заходів, щоб продемонструвати необхідну підтримку й змусити Путіна сісти за стіл переговорів про справжній мир", - наголосив Блюменталь.

Більше того, сенатор має намір вимагати від Трампа замінити своїх спеціальних представників з питань України та Росії.

"Президенту США Дональду Трампу потрібні нові переговірники - не покірні маріонетки, які називають цього жорстокого вбивцю "гуманістом", - заявив демократ, маючи на увазі скандальну заяву Стіва Віткоффа.

Також Блюменталь має намір домагатися, щоб Конгрес встановив контроль над використанням Starlink і Starshield в інтересах суспільства, оскільки ці системи відіграють найважливішу роль як для національної безпеки США, так і для їхніх союзників, зокрема України.

/ @SenBlumenthal

Як політичні розбіжності в США можуть позначитися на мирних переговорах

Керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко у коментарі для видання "Главред" заявив, що після проміжних виборів внутрішньополітична ситуація у Сполучених Штатах може помітно ускладнитися. На думку експерта, посилення протиріч між президентською адміністрацією та Конгресом може негативно позначитися на процесі мирного врегулювання війни в Україні.

Політолог вважає, що протягом решти президентського терміну Дональда Трампа американська політика супроводжуватиметься серйозною конфронтацією між різними центрами влади. У результаті президенту та його команді доведеться приділяти більше уваги внутрішнім розбіжностям, що може відсунути міжнародний порядок денний, зокрема переговори щодо завершення війни, на другий план.

Водночас Фесенко наголосив, що наслідки політичної кризи в США для України не обов’язково будуть однозначно негативними чи передбачуваними. Він звернув увагу на непослідовність і мінливість рішень Трампа, зазначивши, що загострення протистояння з демократами може вплинути й на його зовнішньополітичні пріоритети.

Зокрема, за словами експерта, конфлікт із політичними опонентами всередині країни за певних обставин може підштовхнути американського президента до пошуку зближення з російським керівництвом. Тому не можна виключати, що внутрішньополітична боротьба у Вашингтоні створить додаткові складнощі не лише для переговорного процесу, а й для подальших відносин США з Україною.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський виступив проти "великої угоди" Трампа, назвавши нову архітектуру безпеки небезпечною. Президент України у своїй заяві згадав Ялту.

Ініціативу Білого дому скептично оцінили й американські журналісти. Як пише CNN, угода Трампа щодо України може розв’язати руки Путіну. На думку журналістів, така домовленість здатна підштовхнути Кремль до ескалації.

Кремль тим часом не відмовляється від своїх вимог. За даними Financial Times, Путін висуває до України нові територіальні вимоги. Мова йде не лише про Донбас.

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Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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