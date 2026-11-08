Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Сенаті зробили важливу заяву щодо відновлення військової допомоги США Україні

Олексій Тесля
8 листопада 2026, 18:25
google news Підпишіться
на нас в Google
Результати виборів у США допомогли знову привернути увагу до питань України та її оборони.
NYT розкрив, яку допомогу отримав Київ від США
У США не виключають відновлення військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Army

Головне:

  • США можуть відновити військову допомогу Україні
  • До Конгресу США планують внести спеціальний законопроект

За словами американського сенатора-демократа Річарда Блюменталя, США можуть і повинні якомога швидше відновити військову допомогу Україні, а також посилити санкції проти Росії.

Результати виборів у США допомогли повернути питання України та її оборони в центр уваги, написав він у Х.

відео дня

За його словами, до Конгресу США планують внести спеціальний законопроект. Якщо його ініціатива отримає підтримку, Україна знову зможе отримувати військову допомогу від США, яку заблокував президент Дональд Трамп.

Крім того, сенатор разом з іншими демократами має намір домогтися від глави Білого дому введення "пекельних санкцій" проти Росії, а також відновлення обмежень, дія яких була призупинена.

"Потрібно покласти край огидній угоді Трампа щодо дизельного палива, надати військову допомогу (Україні - ред.), зокрема у сфері протиповітряної оборони, та вжити додаткових заходів, щоб продемонструвати необхідну підтримку й змусити Путіна сісти за стіл переговорів про справжній мир", - наголосив Блюменталь.

Більше того, сенатор має намір вимагати від Трампа замінити своїх спеціальних представників з питань України та Росії.

"Президенту США Дональду Трампу потрібні нові переговірники - не покірні маріонетки, які називають цього жорстокого вбивцю "гуманістом", - заявив демократ, маючи на увазі скандальну заяву Стіва Віткоффа.

Також Блюменталь має намір домагатися, щоб Конгрес встановив контроль над використанням Starlink і Starshield в інтересах суспільства, оскільки ці системи відіграють найважливішу роль як для національної безпеки США, так і для їхніх союзників, зокрема України.

Знімок екрана
/ @SenBlumenthal

Як політичні розбіжності в США можуть позначитися на мирних переговорах

Керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко у коментарі для видання "Главред" заявив, що після проміжних виборів внутрішньополітична ситуація у Сполучених Штатах може помітно ускладнитися. На думку експерта, посилення протиріч між президентською адміністрацією та Конгресом може негативно позначитися на процесі мирного врегулювання війни в Україні.

Політолог вважає, що протягом решти президентського терміну Дональда Трампа американська політика супроводжуватиметься серйозною конфронтацією між різними центрами влади. У результаті президенту та його команді доведеться приділяти більше уваги внутрішнім розбіжностям, що може відсунути міжнародний порядок денний, зокрема переговори щодо завершення війни, на другий план.

Водночас Фесенко наголосив, що наслідки політичної кризи в США для України не обов’язково будуть однозначно негативними чи передбачуваними. Він звернув увагу на непослідовність і мінливість рішень Трампа, зазначивши, що загострення протистояння з демократами може вплинути й на його зовнішньополітичні пріоритети.

Зокрема, за словами експерта, конфлікт із політичними опонентами всередині країни за певних обставин може підштовхнути американського президента до пошуку зближення з російським керівництвом. Тому не можна виключати, що внутрішньополітична боротьба у Вашингтоні створить додаткові складнощі не лише для переговорного процесу, а й для подальших відносин США з Україною.

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський виступив проти "великої угоди" Трампа, назвавши нову архітектуру безпеки небезпечною. Президент України у своїй заяві згадав Ялту.

Ініціативу Білого дому скептично оцінили й американські журналісти. Як пише CNN, угода Трампа щодо України може розв’язати руки Путіну. На думку журналістів, така домовленість здатна підштовхнути Кремль до ескалації.

Кремль тим часом не відмовляється від своїх вимог. За даними Financial Times, Путін висуває до України нові територіальні вимоги. Мова йде не лише про Донбас.

Читайте також:

Про персону: Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини США Сенат США військова допомога
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Безкоштовний проїзд і резерв автобусів: Зеленський анонсував зміни для Києва

Безкоштовний проїзд і резерв автобусів: Зеленський анонсував зміни для Києва

17:52Україна
Європа долучиться до переговорів щодо України в Абу-Дабі – що відомо

Європа долучиться до переговорів щодо України в Абу-Дабі – що відомо

17:09Політика
У Трампа висунули нову ідею щодо "великої угоди" з РФ: у WP дізналися подробиці

У Трампа висунули нову ідею щодо "великої угоди" з РФ: у WP дізналися подробиці

16:27Світ
Реклама

Популярне

Більше
Ердоган дав Трампу обіцянку щодо війни в Україні перед переговорами в Абу-Дабі

Ердоган дав Трампу обіцянку щодо війни в Україні перед переговорами в Абу-Дабі

Час розірвати невидимі пута: кому зірки готують унікальний шанс

Час розірвати невидимі пута: кому зірки готують унікальний шанс

Жоржини пишно зацвітуть навесні: як правильно викопати та зберегти бульби

Жоржини пишно зацвітуть навесні: як правильно викопати та зберегти бульби

Картопля не проростатиме до весни: німецький метод зберігання врожаю

Картопля не проростатиме до весни: німецький метод зберігання врожаю

Путін відправляє на переговори з Україною делегацію вищого рівня - Bloomberg

Путін відправляє на переговори з Україною делегацію вищого рівня - Bloomberg

Останні новини

19:26

Білизна висохне навіть без опалення: одна хитрість працює безвідмовно

18:44

Як зберігати яблука взимку, щоб вони не гнили та залишалися хрусткими

18:39

Які речі не варто прати в гарячій воді: вони швидко втратять колір і формуВідео

18:27

Акумулятор автомобіля взимку: як виявити розряд до перших проблем із запуском

18:25

У Сенаті зробили важливу заяву щодо відновлення військової допомоги США Україні

Провал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по ІрануПровал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по Ірану
17:52

Безкоштовний проїзд і резерв автобусів: Зеленський анонсував зміни для Києва

17:29

Бюджетний ремонт за копійки: як радикально перетворити стару кухонну плитку

17:09

Європа долучиться до переговорів щодо України в Абу-Дабі – що відомо

17:08

Чому в Нідерландах не вішають штори: причина криється в давній традиції

Реклама
16:48

Де поставити герань на зиму: садівники назвали найкраще місце

16:27

У Трампа висунули нову ідею щодо "великої угоди" з РФ: у WP дізналися подробиці

16:20

Чи побачать українці долар по 50 гривень: названо курс до кінця 2026 року

16:19

Навіщо класти лимонну шкірку у відро для сміття: простий побутовий секрет

15:58

Картопля не проростатиме до весни: німецький метод зберігання врожаю

15:41

Жирні плями зникнуть ще до прання: незвичний спосіб врятувати улюблений одягВідео

15:14

ЗСУ завдали удару по дроновому центру "Рубікон" та ще трьох цілях РФ - Генштаб

15:13

РФ обрала тактику тиску на Україну взимку: Буданов розкрив задум Москви

14:48

Стара губка для посуду ще стане в пригоді - сім цікавих способів використання

14:20

Після 9 листопада у 4 знаків китайського зодіаку нарешті все налагодиться

14:00

Селін Діон влаштувала рок-н-рольне шоу на концерті Metallica

Реклама
13:56

Росія вдарила по будинках і підприємству в Дніпрі - є жертва, місто без світлаФото

13:36

Трамп може посилити тиск на Україну: The Guardian попередила про небезпечний сценарій

13:27

Китайський гороскоп на завтра, 9 листопада: Тиграм — поклик серця, Півням — прогрес

13:14

Гороскоп Таро на завтра, 9 листопада: Овнам — почати все спочатку, Левам — довіряти інтуїції

13:04

Тест на IQ: потрібно знайти три зірки серед сніжинок за 40 секунд

12:32

Зірка серіалу "Пуститися берега" наклав на себе руки: що він зробив

11:52

Світло вимикають без черг: у частині України запровадили аварійні відключення

11:44

Чому японці не зливають воду з ванни одразу: пояснення незвичної традиції

11:41

Як почистити москітну сітку, не знімаючи її з вікна: навіть виходити не потрібноВідео

11:34

Україну накриють дощі, мокрий сніг і заморозки: коли погода різко зміниться

11:24

Як запекти картоплю з хрусткою скоринкою: секрети шеф-кухарів

11:11

Путін відправляє на переговори з Україною делегацію вищого рівня - Bloomberg

11:08

Всесвіт підтримає чотири знаки зодіаку - листопад принесе нові можливості

10:54

Пліснява з'являється через вологість: яку рослину варто поставити у ванній

10:50

Ванна пахнутиме як дорогий спа-салон: як зробити дешевий ароматизатор

10:47

"Більше не зможу мати дітей": Федишин розповіла про свою трагедію

10:15

Україна могла б змінити хід війни завдяки зброї, яка є у Заходу - ISW

10:07

Путін змінив стратегію війни: CNN розкрило нову ціль масованих ударів РФ

09:27

Жоржини пишно зацвітуть навесні: як правильно викопати та зберегти бульби

08:54

Після 8 листопада все зміниться: чотири знаки китайського зодіаку почнуть нове життя

Реклама
08:38

"Поверніть мої гроші!": банкомати "ПриватБанку" почали "чудити" під час відключень

08:19

В Україні стався масштабний блекаут: без світла - понад 600 тисяч споживачів

08:10

Онлайн-виборів не буде: Денисенко пояснив, навіщо Зеленський про них заговоривПогляд

07:56

Гороскоп на завтра, 9 листопада: Близнюкам - успіх, Водоліям - образа

07:29

Ердоган дав Трампу обіцянку щодо війни в Україні перед переговорами в Абу-Дабі

05:30

Час розірвати невидимі пута: кому зірки готують унікальний шанс

04:28

Як підготувати спальню до зими: які місця потрібно обов'язково прибрати

03:50

Вето Трампа та аудит допомоги: експерт пояснив, чому демократи не допоможуть Києву

03:03

Не під килимком і не біля вікна: де категорично не радять тримати ключі

01:10

Таємниця життя після смерті: вчені приголомшили світ несподіваною гіпотезою

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини Тернополя
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти