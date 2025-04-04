Під Москвою гриміли вибухи: у ЦПД повідомили про удар дронів по РФ

Невідомі дрони вночі атакували Росію, повідомив Андрій Коваленко.

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РФ атакували дрони / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

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У ніч на 4 квітня РФ зазнала атаки ударних БПЛА

Під удар дронів потрапила Московська область

Російські території в ніч на 4 квітня зазнали атаки ударних безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

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За його даними, під удар потрапила Московська область. Він уточнив, що також вибухи гриміли в Липецьку.

"Невідомі дрони вночі атакували Московську область, а також Липецьк", - написав Коваленко.

/ Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, знищення складу боєприпасів у Торопці Тверської області матиме значний стратегічний вплив на хід війни, оскільки цей арсенал міг забезпечити російську армію боєприпасами на 2-4 місяці активних бойових дій.

Раніше повідомлялося, що атака на 23-й арсенал біля селища Октябрське Тверської області призвела до знищення або серйозного пошкодження приблизно 60 будівель складу, а також відкритих майданчиків із боєприпасами, залізничних вагонів і частини залізничної інфраструктури.

Як повідомлялося раніше, знищений 107-й склад ГРАУ, один із 13 найбільших складів артилерійських боєприпасів у Росії, може вплинути на інтенсивність бойових дій на півночі Харківської та Курської областей.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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