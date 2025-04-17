США публічно стали на бік РФ - Вашингтон проголосував проти резолюції ООН

США опинилися в одному таборі з Росією та її прихильниками за результатами голосування в ООН.

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США не підтримали резолюцію ООН, яка засуджує РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує агресію РФ роти України

Резолюцію підтримали 105 країн, 33 утрималися, 9 — виступили

США не підтримали резолюцію, бо нібито деякі формулювання не сприяють досягненню миру

Генеральна асамблея ООН ухвалила 16 квітня резолюцію, що підтверджує важливість співпраці з Радою Європи та засуджує російську агресію проти України. Документ підтримали 105 країн, 33 утрималися, а 9 — виступили проти, серед яких були США. Про це стало відомо із заяви представництва США в ООН.

Резолюцію внесла Литва та Люксембург. Основна мета документа — захист прав людини, підтримка демократії та сприяння верховенству права.

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У преамбулі резолюції наголошується, що Європа зіштовхнулась із безпрецедентними викликами через агресію Росії проти України, а раніше – проти Грузії. Також у документі згадується робота над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Попри активну підтримку України в інших форматах, США не підтримали цю резолюцію. Представництво США при ООН пояснило своє рішення тим, що документ містить формулювання, які "не сприяють досягненню миру".

"Нинішня резолюція повторює заяви щодо російсько-української війни, які Сполучені Штати вважають некорисними для просування справи миру. Ми впевнені, що тривале розв’язання російсько-української війни має найбільше значення для членів Ради Європи, як і для США", - йдеться у заяві США.

Голосування за резолюцію ООН / Фото: скріншот

США фактично дали зрозуміти, що у нинішньому формулюванні резолюція може перешкоджати дипломатичним зусиллям щодо завершення війни, хоча прямо не заперечують факт агресії РФ.

Окрім США, проти резолюції проголосували Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Нігер, Росія та Судан. Ці країни відомі своєю проросійською позицією або тісними політичними зв’язками з Кремлем.

Рада Безпеки ООН / Інфографіка: Главред

Резолюція ООН - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, адміністрація Дональда Трампа намагається заблокувати резолюцію ООН, підготовлену Україною та ЄС, яка засуджує російське вторгнення. США пропонують альтернативний текст, що прирівнює дії України до дій Росії, вказуючи на "втрати з обох сторін".

Також конгресмен Браян Фіцпатрік заявив про внесення резолюції, яка підтверджує, що США не визнають спроби Росії анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та Крим. Документ закріплює підтримку територіальної цілісності України та міжнародного права, а також повторює відмову США визнавати радянську анексію країн Балтії.

Крім цього, 24 лютого США також не підтримали українську резолюцію щодо засудження вторгнення РФ, закликавши зосередитися на припиненні війни. Представниця США при ООН Дороті Ші заявила, що Вашингтон наполягає на ухваленні альтернативного документа.

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Що таке Генеральна Асамблея ООН? Генеральна Асамблея ООН — головний дорадчий, директивний та представницький орган Організації Об'єднаних Націй, створений у 1945 р. згідно зі статутом ООН. Генеральна асамблея складається з 193 членів ООН і є форумом для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних питань, викладених у Статуті. Вона також грає велику роль в процесі встановлення та кодифікації норм міжнародного права, пише Вікіпедія.

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