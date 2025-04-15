Ракети Taurus для України під загрозою: суперечки в коаліції зростають

Мерц втягує країну у суперечки через ракети для України.

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Мерц оголосив готовність надати Україні зброю / Колаж: Главред, фото: MBDA Deutschland, X/Friedrich Merz

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Мерц викликає суперечки щодо ракет Taurus для України

СДПН голосуватиме за коаліційну угоду до 6 травня

Мерц викликав негативну реакцію серед ймовірних молодших партнерів по коаліції через припущення, що Німеччина під його керівництвом може надати Україні крилаті ракети великої дальності Taurus, повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що публічні суперечки відбулися на фоні початку двотижневого періоду, протягом якого члени партії СДПН голосуватимуть за коаліційну угоду. У разі відхилення пропозиції, майбутній канцлер може бути змушений сформувати уряд лише за допомогою ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". Однак кандидат на посаду канцлера заперечує цей сценарій.

Мерц, в свою чергу, заявив: "Я готовий надати Україні зброю, але робитиму це лише в координації з європейськими партнерами", — в інтерв'ю телеканалу ARD

Спір щодо ракет виявився черговим свідченням того, що лівоцентристські та консервативні партії можуть мати серйозні розбіжності. Олаф Шольц, що залишає свою посаду, неодноразово відкидав можливість постачання ракет Taurus Україні, оскільки вони можуть втягнути Німеччину у війну.

Ракета Taurus / Інфографіка: Главред

"Ракети, радіус дії яких становить 500 км, могли б досягти Москви з України", — зазначив він.

Якщо СДПН підтримає коаліційну угоду, Мерц складе присягу канцлера 6 травня. Наступного дня він здійснить свою першу поїздку за кордон, щоб зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі. Також заплановані поїздки до Польщі та України.

Військова допомога - останні новини

Як повідомляв Главред, Велика Британія та Норвегія представлять пакет допомоги на 450 мільйонів фунтів стерлінгів (580 мільйонів доларів США) з наявних фондів на зустрічі прихильників України під головуванням Великої Британії та Німеччини в Брюсселі в п'ятницю, 11 квітня.

Крім того, 12 березня міністр національної оборони Польщі Павел Залевський підтвердив, що Сполучені Штати відновили постачання військової допомоги Україні.

Згодом прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США тимчасово призупинили військову допомогу Україні для її перегляду, а питання подальшого фінансування перебуває на розгляді.

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