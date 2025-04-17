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РФ готується до ударів по Україні на Великдень: у розвідці назвали можливі цілі ворога

Ангеліна Підвисоцька
17 квітня 2025, 16:55
1395
Президент України зазначив, що метою атак РФ можуть стати об'єкти енергетичної інфраструктури.
ДНСН, обстріл, ракети
РФ готується до ракетних атак / Колаж Главред, фото: ДСНС України у Facebook, depositphotos.com

Що відомо:

  • РФ готується до нових ракетних атак
  • Розвідка підтверджує можливість нових атак
  • Нові обстріли можуть бути на Великдень

Російські окупанти готуються до нових ударів по енергетиці. Це може статися просто перед Великоднем або в день свята. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він прямо сказав, що розвідка дізналася про підготовку РФ до нових ударів.

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Президент також зазначив, що Україні вдалося пережити цю зиму без блекаутів, попри складнощі, втрати та загрози. Це вдалося зробити завдяки українцям, які захищали небо, відновлювали енергооб'єкти, ремонтували їх навіть під обстрілами.

"Сотні тисяч українців постаралися, щоб Україна не втратила енергетику. Звичайно, це не означає, що загрози вже немає. Знаємо, до чого готується Росія. Є дані від наших спецслужб, від розвідки. Зараз - і напередодні Великодня, і після нього - можливі нові удари Росії", - наголосив він.

Україна має робити все, щоб захистити себе та енергетику.

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Як раніше повідомляв Главред, Росія може вдатися до ще більш інтенсивних обстрілів України у великодній період. Про таку загрозу заявив міністр оборони Литви Кястутіс Будріс, зазначивши, що атака на Суми у Вербну неділю свідчить про готовність РФ до ще більш жорстких дій у святкові дні.

РФ готується до ударів по Україні на Великдень: у розвідці назвали можливі цілі ворога
Російські ракети / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей держави-агресора.

Як повідомляв Главред, 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська агресора Росії завдали два ракетні удари по місту. В результаті десятки людей загинули і отримали поранення.

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