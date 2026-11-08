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Путін змінив стратегію війни: CNN розкрило нову ціль масованих ударів РФ

Сергій Кущ
8 листопада 2026, 10:07
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Експерти застерігають, що нинішня російська повітряна кампанія відрізняється від попередніх.
Путін хоче перетворити великі міста України на непридатні для життя
Путін хоче перетворити великі міста України на непридатні для життя / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Міноборони РФ, УНІАН

Читайте в матеріалі:

  • Чому Росія посилює удари по українській економіці
  • Як змінилася тактика російських ракетних і дронових атак
  • Чим загрожує Україні руйнування промисловості цієї зими

Росія посилює ракетні та дронові атаки на Україну, намагаючись не тільки зруйнувати енергетичну інфраструктуру перед зимою, а й завдати максимальної шкоди всій українській економіці. На тлі обмежених результатів російського наступу на фронті Кремль, за оцінками аналітиків, робить ставку на знищення промисловості, транспортної інфраструктури та експортних можливостей України.

Про це йдеться в матеріалі CNN із посиланням на військових аналітиків та дослідників міжнародних організацій.

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Експерти попереджають, що нинішня російська повітряна кампанія відрізняється від попередніх не лише інтенсивністю, а й розширенням переліку цілей. Під ударами дедалі частіше опиняються підприємства, склади, порти, залізнична інфраструктура та інші об’єкти, що забезпечують економічну діяльність країни.

Путін намагається компенсувати невдачі на фронті

Аналітик New Eurasian Strategies Centre Джон Лоу вважає, що російське керівництво переглянуло підхід до ведення війни, оскільки не змогло досягти бажаних результатів на полі бою.

На його думку, Кремль дійшов висновку, що подальше нарощування чисельності військ і спроби просування на Донбасі не гарантують стратегічного успіху. Тому Москва зосередилася на ударах по економічному потенціалу України.

"Путін дійшов висновку, що не зможе здобути перемогу на Донбасі, просто відправляючи в бій все нові сили й намагаючись просуватися вперед, оскільки літо для українців минуло відносно успішно", - зазначив Лоу.

За словами аналітика, російське керівництво тепер розглядає руйнування економіки як один із основних способів змінити хід війни.

"Він вирішив, що єдиний спосіб переломити хід подій - це зруйнувати економіку, і саме цим (росіяни) зараз систематично займаються", - заявив експерт.

Лоу також попередив, що європейські партнери Києва можуть недооцінювати серйозність економічних та гуманітарних викликів, з якими стикається Україна.

Росія різко збільшила кількість ударів по Україні

Згідно з даними організації ACLED, яка відстежує збройні конфлікти, інтенсивність російських атак протягом 2026 року помітно зросла.

Якщо в січні дослідники зафіксували 3650 російських ударів по Україні, то в жовтні їхня кількість сягнула 5532. Таким чином, за цей період показник зріс приблизно на 52%.

Особливе занепокоєння викликає зростання кількості загиблих серед цивільного населення. За даними ACLED, з початку 2026 року в результаті російських ударів загинули понад 2700 мирних жителів України.

Дослідник Східної Європи в ACLED Крістіан Влас вважає, що майбутня зима може виявитися особливо важкою для українців.

"Цієї зими на Україну чекає надзвичайно складна гуманітарна ситуація, причому набагато раніше, ніж минулого року", - попередив він.

За оцінками аналітиків, Росія почала інтенсивніше атакувати енергетичну інфраструктуру ще до настання найхолоднішого періоду. Водночас удари поширюються на інші галузі, від яких залежить стабільність української економіки.

Під ударом опинилися порти, заводи та залізниця

CNN звертає увагу на розширення географії та характеру російських атак. Окрім енергетичних об’єктів, російські війська регулярно завдають ударів по інфраструктурі, що забезпечує експорт через Чорне море та дунайські порти.

Серед цілей також опиняються промислові склади, залізничні об’єкти, металургійні підприємства та інфраструктура сільськогосподарського сектору.

Деякі з цих об’єктів можуть мати подвійне призначення, проте опитані виданням аналітики відзначають посилення ударів по цивільній економічній інфраструктурі.

Крістіан Влас підкреслив, що наслідки таких атак значно ширші за безпосередні руйнування підприємств.

"Це удар по податковій базі України - мова йде не просто про "промисловість" в абстрактному сенсі. Це б’є по зарплатах людей", - пояснив дослідник.

За його словами, знищення виробничих потужностей та порушення експортних маршрутів можуть одночасно створювати проблеми з надходженнями до бюджету, робочими місцями та доходами населення.

Особливо небезпечним аналітик вважає поєднання ударів по промисловості, сільському господарству та зерновому експорту. Подібна стратегія, за його оцінкою, може бути спрямована на провокування економічних криз одразу в кількох секторах.

Росія змінила час атак

Керівниця напрямку з питань Росії в Інституті вивчення війни (ISW) Катерина Степаненко звернула увагу ще на одну особливість російської тактики.

За її словами, якщо раніше російські війська переважно завдавали ударів вночі, то тепер дедалі частіше атакують українські міста та об’єкти інфраструктури вдень.

"Вони завдають ударів по таких об’єктах, як торгові центри, сховища та склади", - розповіла Степаненко.

Аналітик вважає, що денні атаки можуть бути спрямовані, зокрема, на порушення звичайної ділової активності. Подібні удари здатні призвести до зупинки роботи підприємств, перебоїв із постачанням та додаткових витрат бізнесу.

У результаті економічний збиток виникає не тільки через безпосереднє знищення об’єктів, а й внаслідок вимушених простоїв, порушення логістики та скорочення виробничої діяльності.

Українці змушені ризикувати життям заради заробітку

Економічні наслідки російських атак дедалі сильніше позначаються на повсякденному житті населення.

У новій доповіді Міжнародного комітету порятунку (IRC) зазначається, що скрутне фінансове становище змушує мешканців південних і східних регіонів України приймати небезпечні рішення.

Зокрема, деякі фермери продовжують працювати на потенційно замінованих сільськогосподарських угіддях, оскільки не мають інших джерел доходу.

Інші мешканці змушені залишати свої домівки в пошуках роботи та безпечніших умов життя.

"Нестача фінансових коштів - це не просто питання оплати рахунків. Вона створює серйозний тиск, змушуючи людей приймати рішення, які кардинально змінюють їхнє життя", - заявила заступниця директора IRC з операційної діяльності в Україні Ольга Кашуба.

Джон Лоу попереджає, що на тлі тривалої війни та накопиченого економічного виснаження Україна зіткнулася з особливо серйозними викликами.

"Необхідно враховувати сукупний ефект цієї війни та крайню ступінь виснаження української сторони. В умовах, коли економіка зазнає такого колосального навантаження, настав справді небезпечний момент", - підкреслив аналітик.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо загрози нових масованих ударів по інфраструктурі. Він наголосив, що масштабний ракетний удар суттєво вплине на подальший розвиток подій на фронті та вимагатиме посилення ППО. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що політолог Андрій Золотарьов під час інтерв’ю заявив про наміри Кремля продовжити тиск на українську економіку. За його словами, посилення ударів по інфраструктурі допоможе Росії спробувати підірвати економічну стабільність України в найближчі місяці.

Як раніше повідомляв "Главред", мер Києва Віталій Кличко висловив свою позицію щодо атак на столицю. Кличко звернув увагу на масштаби руйнувань і зростаючу загрозу, зазначаючи, що балістичні удари по Києву вимагають негайного посилення заходів щодо захисту громадян і відновлення об’єктів інфраструктури.

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована в 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, проте в інших містах країни, а також за кордоном є багато філій. Окрім США, телекомпанія транслює свої програми через кабельну мережу також і в Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення у 212 інших країнах світу через супутник. У всьому світі випуски новин телекомпанії дивляться понад 1,5 мільярда людей, пише Вікіпедія.

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