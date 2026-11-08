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Загроза нового масованого удару: які міста та об'єкти може атакувати РФ

Марія Николишин
8 листопада 2026, 22:18
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Загроза зберігатиметься дві доби, під прицілом енергетика, Укрзалізниця, аеродроми.
Загроза нового масованого удару: які міста та об'єкти може атакувати РФ
Росія може завдати комбінованого удару по Україні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Головне:

  • Ворог готує комбінований удар балістикою та дронами
  • Попередження діє 2 доби, під загрозою Київ і область

Країна-агресор Росія готується завдати по Україні комбінованого удару балістичними ракетами та реактивними безпілотниками. Загроза масованої атаки зберігатиметься протягом двох діб. Про це повідомив моніторинговий канал єРадар.

Монітори окреслюють широкий перелік об'єктів, які можуть опинитися під ударом.

відео дня

"Щодо цілей: потенційними цілями для ураження залишаються обʼєкти критичної енергетичної та газової інфраструктури, також під прицілом ворога логістична інфраструктура Укрзалізниці, окрім цього – аеродроми", - йдеться в повідомленні.

Водночас інший моніторинговий канал конкретизував географію ймовірної атаки. За його даними, упродовж 48 годин існує ризик масованого балістичного удару по об'єктах Києва та Київської області.

Канал також оприлюднив дані про озброєння, яке вже стоїть на пускових майданчиках. Ідеться про 20 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 16 ракет комплексів С-400 та дві гіперзвукові крилаті ракети "Циркон".

Загроза нового масованого удару: які міста та об'єкти може атакувати РФ
Ракета "Циркон" / Інфографіка: Главред

Коли російські дрони можуть стати швидшими

Авіаційний експерт Богдан Долінце говорив, що російські війська працюють над модернізацією реактивних ударних безпілотників, розраховуючи збільшити їхню швидкість до 750-900 км/год.

За його оцінкою, вихід на швидкість не менше 750 км/год можливий уже до кінця року. Тому багато чого залежатиме від ефективності українських безпілотників-перехоплювачів, що застосовуються для знищення повітряних цілей противника.

"Ворог не стоїть на місці. Він також аналізує ефективність своїх засобів, намагається підвищувати, вдосконалювати та розширювати спектр застосування своїх систем", - наголосив експерт.

Реактивний "Шахед"
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері у неділю, 8 листопада, країна-агресор Росія атакувала Кременчук Полтавської області ударними безпілотниками. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та готель. Щонайменше 4 людини постраждали.

Вдень 8 листопада російська окупаційна армія вдарила безпілотником по приватному сектору в передмісті Дніпра. Унаслідок атаки загинула одна людина. Зруйнований щонайменше один приватний будинок.

Під час нічної атаки 7 листопада кілька російських ракет влучили в Північний міст у Києві. Пошкоджено дорожнє полотно, контактну мережу тролейбусів та лінії електропередач. Вибухова хвиля пошкодила 5 вантажівок на парковці.

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Про персону: Богдан Долінце

Богдан Долінце - український експерт у сфері транспорту та авіаційної галузі. Спеціалізується на питаннях розвитку авіаперевезень, логістики, інфраструктури та паливного забезпечення транспортного сектору. Регулярно коментує ситуацію на ринку авіапалива, тенденції в європейській та світовій авіації, а також вплив геополітичних факторів на перевезення.

Виступає у медіа як аналітик із питань функціонування транспортних систем, зокрема в контексті кризових явищ, перебоїв у ланцюгах постачання та змін у попиті на пасажирські й вантажні перевезення. У своїх оцінках приділяє увагу економічним наслідкам для перевізників і пасажирів, а також перспективам адаптації ринку до нових умов.

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