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Рубіо та Віткофф зустрілися з Єрмаком та Умєровим у Парижі: перші деталі

Руслана Заклінська
17 квітня 2025, 18:54оновлено 17 квітня, 19:35
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США та європейські партнери проводять другий раунд переговорів у Парижі щодо України.
Рубіо та Віткофф зустрілися з Єрмаком та Умєровим у Парижі: перші деталі
Другий раунд переговорів у Парижі стартував / Колаж: Главред, фото: МЗС України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

У Парижі розпочався другий раунд високого рівня переговорів між представниками США та європейськими партнерами. Державний секретар США Марко Рубіо та радник Білого дому Стів Віткофф провели зустріч із керівником ОПУ Андрієм Єрмаком та міністром оборони України Рустемом Умєровим. Про це повідомило The Guardian.

У Єлисейському палаці відбулася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з держсекретарем США Марко Рубіо та представником Білого дому Стівом Віткоффом. У переговорах також взяли участь міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро та дипломатичний радник президента Емманюель Бонн.

Перед початком зустрічі Макрон провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, після чого перейшов до обговорення ключових міжнародних питань з американською делегацією.

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Основну увагу сторони приділили зусиллям щодо припинення російської агресії проти України та перспективам мирного врегулювання. В контексті цього обговорювалися нещодавні контакти між Макроном і Дональдом Трампом, а також майбутні ініціативи в межах так званої "Коаліції рішучих". Крім того, на порядку денному були митна політика між Євросоюзом і США, а також безпекова ситуація на Близькому Сході.

Після переговорів з Макроном розпочався другий раунд консультацій Рубіо та Віткоффа з представниками урядів Великої Британії, Німеччини, Франції та України.

Зеленський - про переговори у Парижі

Президент Володимир Зеленський на брифінгу розповів, що Україна обговорює з Британією, Францією та Німеччиною гарантії безпеки у Парижі. За його словами, міністр оборони України проведе окрему зустріч з міністром оборони Великої Британії, потім пройде зустріч міністрів закордонних справ чотирьох країн, а вкінці буде зустріч усіх представників країн разом із представниками США.

"Наша позиція — те, що ми обговорюємо контингент, гарантії безпеки і відповідну коаліцію, про яку ви знаєте, — це окреме наше напрацювання. Також обговорюється питання припинення вогню, зривів припинення вогню з російської сторони", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що не знає, чим завершиться зустріч. Проте Україна почує всі сторони і буде знати всі деталі.

"З президентом Макроном ми обговорили, що мандату у моєї команди і його команди нема на обговорення територій України, а їхній мандат, який я їм дав, — обговорення припинення вогню, включаючи різні формати. Бажано — повне припинення вогню, безумовне. Але можна обговорювати безумовне припинення вогню по цивільній інфраструктурі, енергетиці, по морю — тобто те, що ми до цього обговорювали. Україна готова до безумовного припинення вогню, як ми це декларували після пропозиції США. Яка сьогодні буде пропозиція сторін — подивимось", - наголосив він.

Президент також різко розкритикував спецпредставника США Стіва Віткоффа за його слова щодо статусу пʼяти регіонів України. Він заявив, що Віткофф фактично озвучує наративи Кремля.

"Ми сьогодні обговорюємо безумовне припинення вогню, а до припинення вогню ми не обговорюємо території... Я не бачу в нього (Віткоффа - Главред) мандату обговорювати українські території, бо це наші території. Тому не розумію, про що він говорить. Ми все це чули, але ми це чули як нісенітницю Путіна, не думав, що в нього є відповідні люди, які продовжують ці наративи розповсюджувати в інших цивілізованих країнах", - сказав глава держави.

Переговори у Парижі і заяви Віткоффа - що відомо

Як повідомляв Главред, у четвер, 17 квітня, в Єлисейському палаці в Парижі відбулася зустріч української делегації з представниками країн "коаліції рішучих". Сторони обговорили умови перемир’я, введення іноземного військового контингенту та гарантії безпеки для України.

Раніше Віткофф повідомив, що темою перемовин із Путіним було "сталий режим припинення вогню", зокрема — доля Криму, Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини.

Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на заяви спецпредставника США Стіва Віткоффа про можливу угоду з Росією щодо п’яти окупованих регіонів. На пресконференції в Одесі після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте він наголосив, що Україна — унітарна держава, і лише український народ може вирішувати питання її територій.

У МЗС наголосили, що Україна ніколи не відмовиться від окупованих територій, не погодиться на обмеження своєї обороноздатності та має право сама обирати союзників.

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