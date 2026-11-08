Україна могла б змінити хід війни завдяки зброї, яка є у Заходу - ISW

Аналітики вважають, що Taurus і Tomahawk дозволили б Україні систематично бити по Алабузі та авіабазі Енгельс-2.

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Фрідріх Мерц, ракети Taurus / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

ISW назвав Алабугу й Енгельс-2 вразливими цілями для ракет

Tomahawk дістав би інфраструктуру в глибокому тилу РФ

Україна просить Німеччину передати ракети Taurus

Навіть відносно невелика кількість західних далекобійних ракет дозволила б Україні систематично вражати об'єкти, з яких країна-агресорка Росія б'є по українських містах. Цілями для ударів є виробництво дронів в Алабузі та авіабаза стратегічних бомбардувальників "Енгельс-2". Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, західна підтримка - системи ППО, ракети-перехоплювачі, ракети великої дальності та стабільний супутниковий зв'язок над Росією - залишається критично важливою, щоб Україна могла суттєво послабити російські можливості ударів дронами та ракетами.

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Окремо в ISW наголосили на значенні американських крилатих ракет, яких Україна досі не отримала.

"Постачання американських ракет Tomahawk, наприклад, дозволило б Україні вражати важливу військову інфраструктуру, яку Росія захищає в своєму тилу", - йдеться у звіті.

Які цілі в Росії могли б уразити Taurus і Tomahawk

Аналітики вважають, що навіть обмежений запас західних ракет відкрив би можливість для систематичних ударів, а не поодиноких атак. Ключовими цілями вони назвали два об'єкти, які безпосередньо пов'язані з ударами по Україні.

"Навіть відносно невелика кількість ракет, наданих Заходом, могла б дозволити Україні почати систематично вражати об'єкти виробництва дронів Росії в особливій економічній зоні "Алабуга" в Республіці Татарстан або авіабазу "Енгельс-2" у Саратовській області, де розміщені стратегічні бомбардувальники, які російські війська використовують для запуску крилатих ракет проти України", - зазначили в ISW.

У звіті також нагадали, що Україна вже б'є по глибокому тилу РФ власними далекобійними дронами та крилатими ракетами. Водночас ресурси ворога значні: за даними ГУР, на які посилається ISW, станом на жовтень Росія мала запас до 700 балістичних ракет і виробляє близько 65 ракет "Іскандер-М" на місяць.

Чому Зеленський просить у Німеччини ракети Taurus

Президент Володимир Зеленський 5 листопада в інтерв'ю ZDF закликав Берлін передати Україні крилаті ракети Taurus. За його словами, вони потрібні для ударів по майданчиках, з яких РФ запускає ракети по українських містах, повідомила Європейська правда.

"Вони зробили цілі майданчики і вбивають нас, а ми не можемо захиститися", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що йдеться виключно про військові цілі.

"Це не цивільні об'єкти, не інфраструктура, не енергетика", - пояснив він.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, за даними видання, не вважає постачання Taurus необхідним. Тим часом, за словами Зеленського, під час атаки 7 листопада з 36 балістичних ракет вдалося збити лише чотири - через гострий дефіцит ракет-перехоплювачів до Patriot.

Порівняння ракет Tomahawk і Калібр / Інфографіка: Главред

Чим Росія може бити по Україні балістикою та крилатими ракетами взимку

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду зазначив, що для ударів по енергетиці взимку окупанти використовуватимуть увесь доступний арсенал.

"Росіяни роблять ставку на все, що в них є", - наголосив фахівець.

Окремо експерт звернув увагу на можливості російської стратегічної авіації, яка запускає крилаті ракети по Україні.

"Водночас у них залишається спроможність стратегічної авіації піднімати шість-вісім бортів, приблизно по чотири ракети на кожному, і завдавати ударів крилатими ракетами", - пояснив Криволап.

Він також нагадав про темпи виробництва російської балістики.

"Також вони виробляють близько 60 ракет "Іскандер-М" на місяць", - зазначив експерт.

Військовий експерт Ігор Романенко в коментарі УНІАН звернув увагу, що дрони не завжди здатні вчасно уразити пускові установки.

"Але самої швидкості безпілотника може бути замало, щоб встигнути дістатися цілі, поки "Іскандер" готується до удару", - зазначив він.

Тому, на думку Романенка, Україні потрібна швидша зброя власного виробництва.

"Саме для цього Україні потрібна власна балістична ракета", - підсумував експерт.

Удари по Україні - новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 листопада Росія атакувала Київ і область балістичними ракетами. Кілька ракет влучили в Північний міст у столиці, рух ним перекрили. За словами мера Віталія Кличка, пошкоджено дорожнє полотно та контактну мережу тролейбусів.

Напередодні атаки українська розвідка попереджала про підготовку нового масованого удару. Президент Володимир Зеленський назвав цілі ворога - енергетику та мости через Дніпро. Він закликав союзників не зволікати з постачанням ракет для Patriot.

Україна тим часом продовжує бити по російській нафтопереробці. Через це Путін засекретив дані про наслідки ударів по Росії. За наявними оцінками, 15 із 38 основних НПЗ РФ зупинені, а збитки галузі перевищують 23,2 млрд доларів.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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