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Світло вимикають без черг: у частині України запровадили аварійні відключення

Руслана Заклінська
8 листопада 2026, 11:52
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На Дніпропетровщині енергетики обіцяють повернути електропостачання всім споживачам до кінця доби, але спершу - почергово.
Світло вимикають без черг: у частині України запровадили аварійні відключення
Відключення світла / Колаж: Главред, фото: magnific.com, Міненерго (ілюстративне)

Коротко:

  • Аварійні відключення діють на Харківщині, Сумщині й Полтавщині
  • Екстрені відключення - у Києві, області та Дніпрі
  • Дніпропетровщину обіцяють заживити до кінця доби

У неділю, 8 листопада, у Харківській, Сумській та Полтавській, Київській та Дніпропетровській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Оприлюднені черги там наразі не діють. Про це повідомили Укренерго та ДТЕК.

Причиною вимушених знеструмлень у компанії назвали постійні атаки країни-агресорки РФ на українську енергетику. В Укренерго наголосили, що аварійні відключення тимчасові й діятимуть доти, доки енергосистема не стабілізується.

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"Аварійні відключення будуть скасовані, щойно це дозволить стан енергосистеми", - йдеться в повідомленні.

Крім того, екстрені відключення тривають у Києві, Київській області та місті Дніпро, повідомила енергокомпанія ДТЕК. У компанії пообіцяли інформувати про зміни ситуації.

"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - наголосили в ДТЕК.

Коли повернуть світло на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині, за даними Укренерго, ситуація залишається вкрай складною. Енергетики поступово відновлюють живлення об'єктів критичної інфраструктури, ремонтні бригади продовжують роботу.

У компанії розраховують повернути електропостачання всім споживачам регіону вже до кінця доби. Втім, одразу світло з'явиться не в усіх.

"Проте на першому етапі через обмеження мережі подача напруги буде відбуватись почергово", - уточнили в Укренерго.

Енергетики радять стежити за оновленнями на офіційних сторінках свого оператора системи розподілу, адже ситуація може змінюватися.

Де зарядити телефон і зігрітися під час відключень

Під час тривалих знеструмлень можна скористатися Пунктами незламності, де є світло, зв'язок, інтернет і тепло. Адреси найближчих пунктів можна знайти на державному сайті Пунктів незламності.

Атомна генерація України
Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Чи витримає енергосистема нові удари балістики й дронів

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія намагається використати проти української енергетики весь наявний арсенал.

"Росіяни роблять ставку на все, що в них є", - наголосив фахівець.

За його словами, крім балістики та дронів, ворог зберігає можливість масованих ударів крилатими ракетами зі стратегічної авіації.

"Водночас у них залишається спроможність стратегічної авіації піднімати шість-вісім бортів, приблизно по чотири ракети на кожному, і завдавати ударів крилатими ракетами", - пояснив Криволап.

Головний ризик експерт бачить у нестачі засобів протиповітряної оборони саме проти балістики.

"Якщо в нас недостатньо систем для збиття балістики і ми витрачаємо на реактивні "Шахеди" дорогі ракети - як авіаційні, так і наземні, - виникає проблема", - підсумував експерт.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук у коментарі УНІАН звернув увагу, що системні аварії пов'язані і зі станом обладнання.

"Але обладнання на підстанціях ненормативне, зношене і потребує часто капітального ремонту", - зазначив він.

Водночас у коментарі від 4 листопада Корольчук прогнозував поступове покращення ситуації.

"Ситуація почне більш-менш стабілізуватися ближче до кінця наступного тижня", - сказав експерт.

Відключення світла - новини

Як повідомляв Главред, ще ввечері 7 листопада без світла в Дніпрі було понад 60 тисяч споживачів. Після нічної атаки на Дніпропетровщині понад 600 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Лікарні регіону перейшли на живлення від генераторів.

Напередодні енергетики попереджали про ризик нових знеструмлень. У ДТЕК назвали регіони, які перебувають у зоні ризику нових відключень. Попередження оприлюднили 7 листопада.

На початку листопада українці вже жили за жорсткими обмеженнями. В Укренерго попереджали про обмеження на 5 листопада тривалістю до 16 годин. Ще 6 листопада аварійні відключення запроваджували в Києві та низці областей.

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Про джерело: Укренерго

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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