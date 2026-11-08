Перехоплення 'Орєшніка' в космосі: Україна розробляє новий захист від ракет

Частину нових засобів можуть запускати з висотних літаків, але для масового виробництва потрібні кошти.

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Україна наближається до створення зброї проти "Орєшніка" / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Україна тричі тестувала позаатмосферні перехоплювачі

Частину систем можуть запускати з висотних літаків

Київ хоче налагодити серійне виробництво

Україна розробляє та випробовує системи перехоплення ракет, здатні протидіяти російському гіперзвуковому комплексу "Орєшнік", який становить нову загрозу для української території. Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

За словами голови підкомітету Верховної Ради з питань державної безпеки Федора Веніславського, Україна вже провела щонайменше три випробування позаатмосферних систем ураження, призначених для перехоплення об’єктів у навколокосмічному просторі. Серед перспективних рішень - системи, які можуть запускатися з висотних літаків.

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Видання наголошує, що українська сторона розглядає цей напрям як один із пріоритетів оборонних розробок, оскільки Росія дедалі активніше використовує космічний простір для забезпечення своїх військових операцій та завдавання ракетних ударів.

Особливу увагу українські розробники приділяють протидії балістичним ракетам "Орєшнік". Ця російська система запускається у навколокосмічний простір, після чого розділяється на кілька бойових блоків, здатних уражати окремі цілі.

В The Guardian підкреслюють, що її перехоплення є складним завданням через високу швидкість польоту та особливості траєкторії. Крім того, російські пускові майданчики перебувають поза зоною досяжності українських далекобійних засобів ураження.

Саме тому Київ шукає можливості знищувати ракети безпосередньо під час їхнього польоту, зокрема за допомогою спеціалізованих систем, здатних діяти за межами атмосфери.

"Це пріоритет. Ми вже продемонстрували пуски позаатмосферних систем і працюємо над тим, щоб запустити це у серійне виробництво", - заявив Веніславський.

Водночас він визнав, що реалізація таких планів потребуватиме значного фінансування, адже український оборонний бюджет має задовольняти величезну кількість нагальних потреб фронту.

"Орєшнік" / Інфографіка: Главред

Яку мету закладає РФ в удари "Орєшніком"

Військовий аналітик Денис Попович говорив, що ракетна система "Орєшнік" використовується Москвою в першу чергу не як реальний засіб ураження, а як інструмент психологічного впливу та тиску.

За його словами, ключове завдання подібних заяв і демонстрацій з боку російського керівництва полягає у створенні атмосфери страху та спробах вплинути як на українське суспільство, так і на західних партнерів, посилюючи відчуття загрози ескалації, аж до ядерного сценарію.

"Без ядерної бойової частини ця ракета не має серйозного військового ефекту, але Кремль використовує її переважно для залякування. Також ворог може випробовувати "Орєшнік", щоб перевірити роботу системи", - наголосив він.

Ракетний комплекс "Орєшнік" - останні новини

Як повідомляв Главред, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко говорив, що на території Білорусі розміщені підрозділи 101-ї ракетної бригади Збройних сил РФ, на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності "Орєшнік".

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов вважає, що використання Росією ракет "Циркон" і "Орєшнік" пов'язане не тільки з військовими завданнями. Ними ворог намагається посилити тиск на українське суспільство.

Під час масованого удару по Україні в ніч на 24 травня країна-агресорка Росія випустила по Україні одразу 2 балістичні ракети середньої дальності "Орєшнік". Одна влучила по Київщині, а інша впала на тимчасово окупованій території в Донецькій області.

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Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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