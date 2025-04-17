Масована атака РФ на Дніпро: загинули три людини, зокрема дитина

Пошкоджено будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі.

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Масована атака росіян забрала життя 3 осіб / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

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РФ атакувала Дніпро дронами

Є жертви, загинула дитина

Пошкоджено щонайменше 15 будинків

Пізно ввечері 16 квітня російська окупаційна армія атакувала місто Дніпро безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, зокрема й одна дитина.

Як повідомила пресслужба ДСНС, поранення дістали 28 осіб, із них 4 дитини.

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Пошкоджено будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Через атаку БПЛА в місті виникло кілька пожеж. Усі вони ліквідовані. До робіт було залучено 173 рятувальники та 37 одиниць техніки ДСНС.

Мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що в різних районах Дніпра вже триває ліквідація наслідків ударів. Залучено багато важкої комунальної техніки.

"Пошкоджено щонайменше 15 будинків. У лікарнях міста допомагають пораненим. Загалом кількість постраждалих збільшилася вже до 28 - четверо з них - діти", - повідомив він.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, серед 30 постраждалих п'ятеро дітей. Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один - у важкому стані.

Атака дронів на Дніпро 16 квітня 2025 року - що відомо

Як писав Главред, увечері 16 квітня в Дніпрі прогриміли вибухи. Місто було під масованою атакою ударних безпілотників типу Шахед.

Вибухи прогриміли в кількох районах Дніпра. У будівлях вибито вікна, згоріли автомобілі.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомляв, що внаслідок атаки на Дніпро загинула молода дівчина і жінка старшого віку.

Серед постраждалих є троє дітей - 9-місячна дівчинка і хлопчики 6-ти та 11-ти років. Діти перебувають у задовільному стані.

До лікарень доправили 5 осіб.

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