Масована атака РФ на Дніпро: загинули три людини, зокрема дитина

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- РФ атакувала Дніпро дронами
- Є жертви, загинула дитина
- Пошкоджено щонайменше 15 будинків
Пізно ввечері 16 квітня російська окупаційна армія атакувала місто Дніпро безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, зокрема й одна дитина.
Як повідомила пресслужба ДСНС, поранення дістали 28 осіб, із них 4 дитини.
Пошкоджено будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі.
Через атаку БПЛА в місті виникло кілька пожеж. Усі вони ліквідовані. До робіт було залучено 173 рятувальники та 37 одиниць техніки ДСНС.
Мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що в різних районах Дніпра вже триває ліквідація наслідків ударів. Залучено багато важкої комунальної техніки.
"Пошкоджено щонайменше 15 будинків. У лікарнях міста допомагають пораненим. Загалом кількість постраждалих збільшилася вже до 28 - четверо з них - діти", - повідомив він.
Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, серед 30 постраждалих п'ятеро дітей. Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один - у важкому стані.
Атака дронів на Дніпро 16 квітня 2025 року - що відомо
Як писав Главред, увечері 16 квітня в Дніпрі прогриміли вибухи. Місто було під масованою атакою ударних безпілотників типу Шахед.
Вибухи прогриміли в кількох районах Дніпра. У будівлях вибито вікна, згоріли автомобілі.
Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомляв, що внаслідок атаки на Дніпро загинула молода дівчина і жінка старшого віку.
Серед постраждалих є троє дітей - 9-місячна дівчинка і хлопчики 6-ти та 11-ти років. Діти перебувають у задовільному стані.
До лікарень доправили 5 осіб.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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