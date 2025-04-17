Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Масована атака РФ на Дніпро: загинули три людини, зокрема дитина

Анна Ярославська
17 квітня 2025, 08:02
671
Пошкоджено будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі.
Масована атака росіян забрала життя 3 осіб
Масована атака росіян забрала життя 3 осіб / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Головне:

  • РФ атакувала Дніпро дронами
  • Є жертви, загинула дитина
  • Пошкоджено щонайменше 15 будинків

Пізно ввечері 16 квітня російська окупаційна армія атакувала місто Дніпро безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, зокрема й одна дитина.

Як повідомила пресслужба ДСНС, поранення дістали 28 осіб, із них 4 дитини.

відео дня

Пошкоджено будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі.

Масована атака РФ на Дніпро: загинули три людини, зокрема дитина
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Через атаку БПЛА в місті виникло кілька пожеж. Усі вони ліквідовані. До робіт було залучено 173 рятувальники та 37 одиниць техніки ДСНС.

Мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що в різних районах Дніпра вже триває ліквідація наслідків ударів. Залучено багато важкої комунальної техніки.

"Пошкоджено щонайменше 15 будинків. У лікарнях міста допомагають пораненим. Загалом кількість постраждалих збільшилася вже до 28 - четверо з них - діти", - повідомив він.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, серед 30 постраждалих п'ятеро дітей. Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один - у важкому стані.

  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/borys_filatovv
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/borys_filatovv
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/borys_filatovv
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/borys_filatovv
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/borys_filatovv
  • Наслідки атаки на Дніпро
    Наслідки атаки на Дніпро Фото: t.me/dsns_telegram, t.me/borys_filatovv

Атака дронів на Дніпро 16 квітня 2025 року - що відомо

Як писав Главред, увечері 16 квітня в Дніпрі прогриміли вибухи. Місто було під масованою атакою ударних безпілотників типу Шахед.

Вибухи прогриміли в кількох районах Дніпра. У будівлях вибито вікна, згоріли автомобілі.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомляв, що внаслідок атаки на Дніпро загинула молода дівчина і жінка старшого віку.

Серед постраждалих є троє дітей - 9-місячна дівчинка і хлопчики 6-ти та 11-ти років. Діти перебувають у задовільному стані.

До лікарень доправили 5 осіб.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра війна в Україні дрони новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Британія підтримає відправлення Німеччиною ракет Taurus в Україну - The Telegraph

Британія підтримає відправлення Німеччиною ракет Taurus в Україну - The Telegraph

09:10Війна
Масована атака РФ на Дніпро: загинули три людини, зокрема дитина

Масована атака РФ на Дніпро: загинули три людини, зокрема дитина

08:02Війна
Окупанти просунулися біля двох населених пунктів на Донбасі - DeepState

Окупанти просунулися біля двох населених пунктів на Донбасі - DeepState

07:14Війна
Реклама

Популярне

Більше
Вільям розлючений: чому поїздка принца Гаррі в Україну вибісила принца

Вільям розлючений: чому поїздка принца Гаррі в Україну вибісила принца

"До сліз, але доводиться розлучатися": Агутін зробив дуже особисте зізнання

"До сліз, але доводиться розлучатися": Агутін зробив дуже особисте зізнання

Китайський гороскоп на завтра 17 квітня: Драконам - борги, Мавпам - образи

Китайський гороскоп на завтра 17 квітня: Драконам - борги, Мавпам - образи

Влупив майже 8-бальний шторм: Україна під атакою найпотужнішої магнітної бурі

Влупив майже 8-бальний шторм: Україна під атакою найпотужнішої магнітної бурі

"У настільки улюбленій Незалежній": Ані Лорак більше не збираються впускати в РФ

"У настільки улюбленій Незалежній": Ані Лорак більше не збираються впускати в РФ

Останні новини

09:42

Крістіна Орбакайте засвітилася разом з Аллою Пугачовою - причина

09:33

Привітання з Чистим четвергом - душевні картинки і слова

09:19

Гороскоп на завтра 18 квітня: Ракам - подарунок, Стрільцям - досягнення цілей

09:13

Змінить життя: 4 знаки зодіаку, у яких скоро з'явиться фатальна пропозиція

09:11

15 гривень за штуку: в Україні з’явилися нові яйця, чим вони особливі

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
09:10

Британія підтримає відправлення Німеччиною ракет Taurus в Україну - The Telegraph

08:57

Карта Deep State онлайн за 17 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:46

Ускладнення від хвороби, на яку хворіє багато хто: від чого померла Мішель Трахтенберг

08:21

Повне припинення вогню: в ISW сказали, як РФ намагається звинуватити Україну

Реклама
08:10

"Тепер офіційно": Катерина Кухар повідомила про поповнення в родині

08:10

"Хитра гра Трампа": чому це міф?Погляд

08:02

Масована атака РФ на Дніпро: загинули три людини, зокрема дитинаФото

07:14

Окупанти просунулися біля двох населених пунктів на Донбасі - DeepState

06:57

Вибухи в Шуї: дрони атакували військових РФ, які били Іскандерами по Сумах

06:10

Скільки буде тривати ця війнаПогляд

05:50

Незвичайний ребус для надрозумів: знайдіть заховане перо за 9 секунд

05:26

Як називалися перші станції метро в Києві: відповідь здивує багатьох

04:33

У який день не можна пекти паски перед Великоднем: відповідь знають не всі

04:04

Секрет розкрито: для чого в РФ будували багатоповерхівки "на ніжках"Відео

03:35

Гороскоп Таро на травень: на один знак зодіаку чекає нова глава в життіВідео

Реклама
03:00

Відродяться з попелу, як птиця-Фенікс: які 4 знаки змінять життя навесні

02:36

Усе горить, дуже багато постраждалих: який вигляд має Дніпро після масованої атакиФотоВідео

02:24

Створені для виховання дітей: 3 знаки зодіаку, які стають найкращими батьками

01:45

Загроза масованого удару РФ: генерал ЗСУ попередив про небезпечну дату

01:30

Колишня дружина Білла Гейтса вперше зізналася, чому пішла від мільярдера

01:16

Наймолодшій дитині немає й року: що відомо про загиблих і постраждалих у ДніпріВідео

01:08

Ігор Кондратюк зізнався, чи загравав із ним путініст Сосєдов на "Х-Факторі"

00:56

Продаж зброї США Україні: у Зеленського спрогнозували рішення Трампа

16 квітня, середа
23:50

Розвідка дала наводку: у ЗСУ розкрили деталі удару по бригаді ракетників РФ

23:21

Кейт Міддлтон розповіла, у чому знаходила розраду під час хвороби на ракВідео

23:05

Який зараз вигляд має молодша донька Нікітіна та Горбачової - 10-річна СерафимаВідео

22:55

"Не залишимо в спокої цю сволоту": Зеленський пообіцяв відповідь за удар РФ по Сумах

22:35

На Дніпро летить "рій" безпілотників: гримлять сильні вибухиВідео

22:11

"У настільки улюбленій Незалежній": Ані Лорак більше не збираються впускати в РФ

21:59

Трамп відмовив Україні та загроза удару РФ: головні новини України (дайджест)

21:58

Помер зірка російських кримінальних серіалів

21:46

Вашингтон виводить бригади з Європи: прогноз скорочення контингенту СШАВідео

21:40

Коси більше немає: Юлія Тимошенко різко перефарбувалася і змінила зачіскуВідео

21:20

Документ можуть підписати найближчими годинами: подробиці переговорів щодо угоди про надра

21:15

"Якого біса Ілон там робить": Трамп зірвав брифінг Пентагону через участь Маска

Реклама
21:03

Пара знайшла собаку з запискою: те, що там було написано, розчулює до сліз

20:24

Загроза на кордоні: РФ перекидає штурмовиків на два напрямки

20:23

Як зрозуміти, що ви не подобаєтесь людині: 7 сигналів тіла, які варто знати

19:55

Підпалили авто військових у Києві: у столиці викрили виконавців наказу з мережі

19:52

Як назавжди вивести голубів із саду: які кольори вони ненавидять найбільше

19:47

Ольга Сумська після вистави потрапила під обстріл - деталі

19:41

У МЗС жорстко відповіли на погрози Орбана блокувати вступ України до ЄС

19:39

Працюють як годинник: ТОП-10 б/у автомобілів до $8000, що служать роками

19:37

Україну накриває справжня спека: де потеплішає до +26

19:11

Зовсім не через схід сонця: чому насправді кричать півні вранці

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти