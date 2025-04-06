'Запеклі вуличні бої': офіцер ЗСУ назвав реальні втрати РФ у боях за Торецьк

Загальні втрати російських військ на Торецькому напрямку складають понад 50 тисяч військових, у самому Торецьку тривають вуличні бої, сказав офіцер.

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В ЗСУ назвали втрати Росії загиблими у боях за Торецьк / Колаж Главред, фото: 22 ОМБр, Міноборони РФ

Коротко:

Росіяни втратили у боях за Торецьк 15 тисяч загиблими

Бої за місто тривають вже 9 місяців

Тривають активні вуличні бої

Втрати російських військ у боях за Торецьк на Донеччині перевищили 15 тисяч загиблими, а з урахуванням поранених ці цифри ще більші. Про це в ефірі Українського радіо повідомив керівник відділу комунікації 100-ї окремої механізованої бригади, капітан Сергій Хомінський.

За його словами, підрозділ перебуває на Торецькому напрямку з середини липня 2024 року, і запеклі бої за місто тривають уже дев’ятий місяць.

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"За цей час ворог зазнав без жодного перебільшення катастрофічних втрат у живій силі, кількість безповоротних втрат ворога перевищила 15 000 в Торецьку. Це ті окупанти, які були знищені. Якщо говорити про загальні втрати ворога на нашому напрямку за цей період, то це вже понад 50 000 особового складу. Кремлівські пропагандисти вже кілька разів оголошували про "освобождєніє Торецка", всі ми це добре пам'ятаємо. Було навіть кілька спроб десь на околицях Торецька вивісити брудну триколірну ганчірку, але всі ці спроби зазнали невдачі", - сказав Хомінський.

Хомінський наголосив, що в місті точаться жорсткі вуличні бої, де відстань між українськими та російськими позиціями іноді становить лише один коридор у будівлі. Він підкреслив, що таке протистояння стало можливим завдяки мужності українських бійців.

Особливо він виділив піхоту, назвавши її дії унікальними навіть у контексті світової воєнної історії. У деяких випадках бійці залишалися на позиціях понад 100 днів без ротації, адже виїзд і заїзд у зону боїв є надзвичайно небезпечним. Один із військових, як повідомив Хомінський, провів на передовій 77 днів поспіль, після короткого відпочинку знову повернувся на позиції. За такі надзвичайні зусилля бригаду називають "Сталевою соткою".

Офіцер також зазначив, що Торецьк є стратегічно важливим – він відкриває шлях до Костянтинівки, одного з ключових міст у захисному поясі разом із Дружківкою, Краматорськом і Слов’янськом. Костянтинівка вже зазнає серйозних руйнувань від постійних обстрілів.

"Якщо до Краматорська, до Слов'янська долітають КАБи і більш далекобійні речі, то Костянтинівка страждає вже в рази сильніше. Сьогодні Костянтинівка, на жаль, дуже і дуже серйозно страждає. Не говорячи вже про Торецьк. Це вже не руїни, це вже залишки руїн", - додав він.

Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували спроби прориву оборони Торецька, використовуючи підземні ходи для проникнення в тил українських підрозділів. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За словами начальника Торецької міської військової адміністрації Василя Чинчика, частину міста вже окупували російські сили. Ворог не припиняє обстрілів, використовуючи всі доступні види озброєння.

Як повідомив заступник командира 1-го механізованого батальйону 42-ї окремої механізованої бригади Святослав Лесюк, окупанти значно посилили бойову активність у районі Торецька і намагаються зайти в місто з флангів.

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