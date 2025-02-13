Суїцид у ТЦК: у Хмельницькому чоловік під час проходження ВВК порізав себе ножем

Коротко:
- Військовозобов'язаний перебував у розшуку
- Чоловік порізав себе канцелярським ножем
- Військова служба не є вироком, запевняють у ТЦК
У Хмельницькому під час проходження військово-лікарської комісії чоловік скоїв самогубство. Про це повідомили в Хмельницькому ТЦК і СП у четвер, 13 лютого.
Зазначається, що під час перевірки військово-облікових документів до ТЦК міста Хмельницького доправили чоловіка для поновлення облікових даних та проходження ВЛК з метою визначення ступеня придатності до військової служби. При цьому військовозобов'язаний перебував у розшуку.
"Під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив щодо себе дії суїцидального характеру. На місці йому було надано оперативну першу домедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги", - сказано в повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії. Жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов'язаного не застосовувалося, запевняють у ТЦК.
За даними "Суспільного", чоловік порізав себе канцелярським ножем.
У ТЦК, звертаючись до військовозобов'язаних, зазначили, що "жодна правова чи адміністративна процедура не настільки безвихідна, щоб виправдовувати радикальні вчинки".
"Ситуації, подібні до проходження військово-лікарської комісії, можуть спричинити стрес перед невизначеністю або навіть паніку, але це не привід ухвалювати рішення, які не можна змінити. Військова служба не є вироком, а будь-які питання її проходження можуть бути вирішені законним і конструктивним шляхом. Слід пам'ятати: немає обставин, що виправдовують втрату власного життя. Навіть у найбільш напружених моментах завжди є шляхи вирішення і завжди є ті, хто готовий допомогти", - йдеться в повідомленні.
ТЦК - останні новини
Як повідомляв Главред, у Кам'янці-Подільському Хмельницької області 5 лютого прогримів вибух біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Варто зазначити, що це не перший випадок. Так, 1 лютого в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Рівному також стався вибух. Унаслідок цього було вибито вікна в будівлі ТЦК.
Крім того, 2 лютого в Павлограді Дніпропетровської області також прогримів вибух. Це сталося просто біля будівлі РТЦК і СП. Внаслідок вибуху невстановленого предмета отримав поранення чоловік.
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ТЦК і СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - орган військового управління України, який веде військовий облік і здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК і СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
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