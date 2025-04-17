Україна та США можуть підписати меморандум про надра вже сьогодні — Зеленський

Україна та США можуть вже сьогодні підписати меморандум щодо корисних копалин та продовжити роботу вже над текстом угоди, зазначив Зеленський.

https://glavred.net/world/ukraina-i-ssha-mogut-podpisat-memorandum-o-nedrah-uzhe-segodnya-zelenskiy-10656944.html Посилання скопійоване

Україна та США можуть підписати меморандум про надра вже сьогодні / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот

Про що сказав Зеленський:

Переговори із США тривають продуктивно, є позитивні кроки

Меморандум щодо корисних копалин може бути підписаний вже сьогодні

Україна активно працює з американською стороною в форматі онлайн щодо меморандуму про корисні копалини. Меморандум може бути підписаний вже сьогодні, 17 квітня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, який транслювало Суспільне.

За його словами, технічна зустріч була дійсно продуктивна і позитивна.

відео дня

"Я вважаю, що це добре. Зустріч технічна була в різному форматі. Офлайн в Штатах, онлайн також. Сьогодні наша віцепрем’єрка працює з командою Бессента. І з Бессентом безпосередньо...", - сказав глава держави.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що США фактично повернули процес до початкового етапу, хоча вже була напрацьована серйозна угода, яка мала пройти парламентські та юридичні процедури в обох країнах. Він підкреслив, що технічна зустріч між сторонами була позитивною, адже обидві сторони демонструють готовність до взаємних кроків.

"Кілька днів тому американська сторона запропонувала повернутися ще до одного кроку, поки працюють юристи над угодою. Це меморандум про наміри. У нас наміри позитивні, конструктивні, ми це показуємо. Тому меморандум про наміри, тобто не сама угода, а меморандум про наміри може бути підписаний онлайн сьогодні", - додав він.

За його словами, наразі українська сторона разом з американськими колегами працює над текстом документа, і цей процес координує віцепрем'єрка Юлія Свириденко. Зеленський вважає, що запропонований меморандум може стати важливим першим кроком і є цілком прийнятним для обох держав.

Що передбачала рамкова угода між Україною та США щодо надр / Інфографіка: Главред

Угода між Україною та США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США пом’якшили свої вимоги у перемовинах щодо угоди про доступ до українських корисних копалин, і документ можуть підписати вже цього тижня, повідомляє Bloomberg.

Українська сторона передала Вашингтону свої пропозиції під час чергового етапу технічних консультацій, зазначила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка також очолює Мін'юст.

Перемовини між Україною та США тривають, і згідно з інформацією Reuters, оновлений проєкт угоди передбачає, що американська сторона отримає контроль, зокрема, над українським газогоном, яким раніше транспортувався російський газ до Європи.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред