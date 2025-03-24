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Віткофф намагається нав'язати Україні невигідну угоду - Forbes

Віталій Кірсанов
24 березня 2025, 19:40
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Віткофф повторив слова російського диктатора Володимира Путіна про "створення України", нагадали у Forbes.
Віткофф
Віткофф намагається нав'язати Україні невигідну угоду / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Коротко:

  • Що сказав Віткофф в інтерв'ю Такеру Карлсону
  • Знання Віткоффа про Україну досить обмежені

Своїми скандальними заявами про Україну спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф спробував створити умови для нав'язування українській стороні невигідної угоди про припинення вогню, пише Forbes.

У виданні нагадали, що в інтерв'ю колишньому ведучому телеканала Fox News Такеру Карлсону Віткофф зробив низку спірних заяв про Україну і причини повномасштабної війни. Через це аналітики засумнівалися в тому, що спецпредставник Трампа володіє необхідними знаннями про Україну і РФ, щоб виконувати свою роботу.

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Журналісти зазначили, що Віткофф говорив про те, що головною перешкодою на шляху до миру нібито є те, що уряд України не визнає окуповані регіони російськими. Проте під час інтерв'ю він навіть не зміг згадати назви цих територій.

За словами Віткоффа, з точки зору Кремля "правильним" є те, що окуповані території України тепер перебувають під контролем Росії.

"Слоном у кімнаті є те, що в Україні існують конституційні питання щодо того, чим вони можуть поступитися стосовно передачі території. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території?", - сказав спецпредставник Трампа в інтерв'ю.

Ба більше, Віткофф повторив слова російського диктатора Володимира Путіна про "створення України". Він заявив, що в РФ сприймають Україну як "фальшиву країну з регіонами, які по праву належать Москві з часів Другої світової війни". Спецпредставник Трампа запевнив, що саме це і стало причиною вторгнення РФ в Україну.

Іншою сумнівною заявою Віткоффа стало те, що покійний радянський лідер Микита Хрущов подарував Україні нині окуповані Росією території, які нібито мають належати Росії, оскільки чимало жителів розмовляють російською мовою. Також він послався на "референдуми", які окупанти проводили в цих регіонах, хоча навіть Держдепартамент США називав їх "фікцією".

"Глибина невігластва просто вражає. Стів Віткофф не тільки не може назвати п'ять українських областей, які він готовий віддати Росії, а й вважає, що їх передав Україні ще Хрущов", - заявив головний кореспондент Wall Street Journal з міжнародних відносин Ярослав Трофімов.

Колишній співробітник Ради національної безпеки Філ Гордон також згоден з тим, що знання Віткоффа про Україну досить обмежені і можуть бути засновані на російській пропаганді.

"Також, схоже, він не знає, що більшість жителів усіх цих регіонів проголосували за незалежність від Росії 1991 року, що Росія намагалася завоювати всю країну 2022 року і що насправді на кону стоїть принцип не брати силою навіть спірну територію", - сказав він у розмові з журналістами.

Крім того, колишній член парламенту Великої Британії від партії Торі та експерт з російських збройних сил Боб Сілі впевнений у тому, що Віткофф просто повторює проросійські наративи.

"Віткофф явно не у своїй тарілці і надзвичайно погано інформований. Він не знає назв територій, про які говорить. Говорити, що український народ хоче бути частиною Росії - це абсолютна ганьба... Ця людина просто повторює кремлівську пропаганду", - сказав він.

У виданні нагадали, що за винятком Криму, РФ не контролює всю територію інших областей і навіть обласні центри Запорізької та Херсонської областей.

"Надання Росії контролю над усіма областями, які вона не завоювала повністю на полі бою, дасть їй плацдарм на правому березі Дніпра, що значно полегшить її військове просування далі, зокрема в бік Одеси", - вважає професор Сіракузького університету Брайан Тейлор.

Також Тейлор додав, що головна проблема, яку не розуміють Трамп і Віткофф, полягає в тому, що Путін не хоче мирної угоди, а прагне перемоги, яку він визначає як поневолення України.

Крім цього, редактор журналу The Economist Шашанк Джоші був здивований тим, що Віткофф в інтерв'ю захопився "добротою та інтелектом Путіна".

"Росіяни мають бути приголомшені тим, що їхнім супротивникам вдалося знайти, можливо, найдовірливішу людину на планеті", - заявив він.

У виданні підкреслили, що незалежно від того, довірливий Віткофф чи дезінформований, він сподівається створити умови для нав'язування Україні невигідної угоди.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше у Трампа зробили важливу заяву щодо переговорів з Україною. Спецпредставник Трампа зазначив, що вірить у наміри Путіна припинити війну і спростував наміри РФ напасти на інші країни Європи.

Як раніше повідомляв Главред, риторика Стіва Віткоффа, який раніше зустрічався з Володимиром Путіним у Москві і нещодавно публічно повторив кілька російських пропагандистських тез, підриває плани президента Дональда Трампа, заявили в американському Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Саудівській Аравії завершилася зустріч української та американської команд. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умеров, який очолював українську делегацію.

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Хто такий Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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