Україна зустрілася з 'коаліцією рішучих' у Парижі: перші подробиці

Керівник Офісу президента України назвав перемовини в Єлисейському палаці "дуже змістовними".

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У Парижі йдуть важливі переговори щодо майбутнього України / Колаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

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Головні теми зустрічі в Парижі – перемир’я та гарантії безпеки для України

Обговорили припинення вогню, залучення миротворців та створення нової архітектури безпеки

Єрмак назвав перемовини "дуже змістовними"

У четвер, 17 квітня, українська делегація зустрілася у Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці та були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Українську сторону на зустрічі представили керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

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"Розпочав роботу в Парижі разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим із зустрічі з нашими британськими, французькими та німецькими колегами в Єлисейському палаці", - написав глава МЗС Андрій Сибіга перед зустріччю.

Від країн "коаліції рішучих" у переговорах брали участь дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн, радник з питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл та радник з питань національної безпеки канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

"Ми обмінялися думками щодо подальших кроків для досягнення справедливого та сталого миру, зокрема реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки для України. Дуже змістовна розмова. Працюємо далі", - заявив Єрмак.

Після завершення зустрічі міністр оборони Рустем Умєров підкреслив, що робота над гарантіями безпеки триває у тісній співпраці з міжнародними партнерами. За його словами, головним пріоритетом України залишається досягнення результату, який забезпечить надійний та довготривалий мир.

Коаліція рішучих - новини за темою

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові обговорили прогрес у межах "коаліції рішучих", зокрема плани щодо розміщення військового контингенту в Україні.

Також міністри оборони п’яти провідних країн Європи провели зустріч у Парижі, щоб узгодити подальшу підтримку України. За даними Bloomberg, союзники працюють над ініціативою, яка зміцнить оборону України без присутності військ США, але з участю американської авіації, розвідки та технологій.

Як повідомляв Главред, Британія успішно протестувала електромагнітну зброю RapidDestroyer, здатну знищувати дрони за допомогою потужного імпульсу. Систему, розроблену консорціумом на чолі з французькою Thales, можуть застосувати в Україні.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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