В Україні обваляться ціни на бензин: експерт назвав терміни і причину

Ви дізнаєтеся:
- Наскільки може подешевшати бензин в Україні
- Коли це станеться
- Яка причина здешевшання бензину
Ціни на бензин в Україні скоро можуть стати меншими. На це можуть вплинути ціни на нафту у світі.
Якщо упродовж квітня знижена ціна на нафту у світі втримається на такому рівні, як зараз, то ціни на бензин і дизель можуть впасти на 3 гривні. Про це розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у коментарі Главреду.
Він наголосив, що ціни на нафту в світі мають прямий вплив на український ринок пального. Чим нижчою є ціна на нафту у світі, тим нижчими ціни будуть у нас.
"За нашими розрахунками, якщо знижена ціна на нафту втримається протягом квітня, то в травні ціни на бензин на колонках можуть бути на 3 гривні нижчими, ніж у квітні. Це стосується і бензину, і дизелю", – сказав Куюн.
Він зазначив, що тенденція щодо зниження цін на нафту в світі поки що зберігається, але спрогнозувати, що далі буде з ними, сьогодні навряд чи хто візьметься. Адже є фактори, які вказують на те, що ціна буде низькою, а є й такі, що вказують на те, що вона має зрости. Тож ситуацію слід оцінювати по факту, наголосив експерт.
"А по факту ми маємо дуже суттєве зниження ціни з 75 доларів за барель, до 65 доларів. І цей процес триває вже пару тижнів. Як наслідок, ціни на пальне в Україні вже почали падати, що спостерігається протягом останнього тижня. І цей процес триватиме", – підсумував він.
Ціни на бензин в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, експерт відповів, коли в Україні здешевшає пальне. Скоро АЗС можуть почати продавати пальне за оновленими цінами, заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.
Також раніше повідомлялося, що в Україні змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз – стало відомо, яка ситуація на АЗС. На автозаправних станціях ціни на пальне продовжують знижуватися, свідчать дані, що опубліковані на аналітичному порталі Мінфін.
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Хто такий Сергій Куюн?
Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.
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