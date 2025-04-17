В Україні обваляться ціни на бензин: експерт назвав терміни і причину

У травні ціни на бензин у нашій державі можуть бути на 3 гривні нижчими, ніж у квітні. Це стосується і бензину, і дизелю, сказав Сергій Куюн.

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Ціни на бензин в Україні суттєво впадуть/ колаж: Главред, фото: unsplash, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Наскільки може подешевшати бензин в Україні

Коли це станеться

Яка причина здешевшання бензину

Ціни на бензин в Україні скоро можуть стати меншими. На це можуть вплинути ціни на нафту у світі.

Якщо упродовж квітня знижена ціна на нафту у світі втримається на такому рівні, як зараз, то ціни на бензин і дизель можуть впасти на 3 гривні. Про це розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у коментарі Главреду.

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Він наголосив, що ціни на нафту в світі мають прямий вплив на український ринок пального. Чим нижчою є ціна на нафту у світі, тим нижчими ціни будуть у нас.

"За нашими розрахунками, якщо знижена ціна на нафту втримається протягом квітня, то в травні ціни на бензин на колонках можуть бути на 3 гривні нижчими, ніж у квітні. Це стосується і бензину, і дизелю", – сказав Куюн.

Він зазначив, що тенденція щодо зниження цін на нафту в світі поки що зберігається, але спрогнозувати, що далі буде з ними, сьогодні навряд чи хто візьметься. Адже є фактори, які вказують на те, що ціна буде низькою, а є й такі, що вказують на те, що вона має зрости. Тож ситуацію слід оцінювати по факту, наголосив експерт.

"А по факту ми маємо дуже суттєве зниження ціни з 75 доларів за барель, до 65 доларів. І цей процес триває вже пару тижнів. Як наслідок, ціни на пальне в Україні вже почали падати, що спостерігається протягом останнього тижня. І цей процес триватиме", – підсумував він.

Ціни на бензин в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, експерт відповів, коли в Україні здешевшає пальне. Скоро АЗС можуть почати продавати пальне за оновленими цінами, заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

Також раніше повідомлялося, що в Україні змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз – стало відомо, яка ситуація на АЗС. На автозаправних станціях ціни на пальне продовжують знижуватися, свідчать дані, що опубліковані на аналітичному порталі Мінфін.

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Хто такий Сергій Куюн? Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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