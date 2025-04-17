На Великдень в кількох областях буде дощ: де чекати негоди

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні на Великдень, 20 квітня
- У яких областях буде найтепліше
Погода в Україні на Великдень, 20 квітня, буде теплою і сухою, лише в частині областей очікуються невеликі дощі.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона повідомила, якою буде погода в Україні у найближчі дні.
У п'ятницю, 18 квітня, в Україні очікується тепла погода, вдень буде +20…+23 градуси, у містах, селищах поблизу морів очікується +16…+20 градусів.
Дощі в п’ятницю пройдуть лише на Закарпатті та навколо Карпат. А на більшій частині території нашої держави буде сухо і сонячно. Водночас синоптикиня попередила про рвучкий південний вітер, який буде спостерігатися практично по всій території нашої країни, крім східних областей.
Погода в Україні 19 квітня
У суботу, 19 квітня, очікується зниження температури повітря до денних +16…+19 градусів у західній частині, загалом в Україні передбачається в цей день +20…+24 градуси.
Погода в Україні 20 квітня
У неділю, на Великдень, знову буде скрізь тепло, каже синоптикиня. В Україні вдень температура повітря становитиме +20…+24 градуси.
"Пануватиме 20-го квітня суха сонячна погода, лише в західних областях ймовірний невеликий дощ. І важливо – вітер на Великдень стихне, буде лагідним", – зазначила Діденко.
Погода в Києві 18, 19 і 20 квітня
У Києві в п’ятницю, у суботу та на Великдень очікується суха тепла погода з температурою повітря +20…+23 градуси, розповіла синоптикиня.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що похолодання накриє кілька областей – стало відомо, де різко знизиться температура і буде дощ. У кількох областях буде короткочасне похолодання, а в низці областей і в столиці України очікуються дощ і рвучкий вітер.
Також раніше повідомлялося, що Україну накриває справжня спека – стало відомо, де потеплішає до +26 градусів. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших 17 квітня.
Нагадаємо, влупив майже 8-бальний шторм – Україна під атакою найпотужнішої магнітної бурі. Потужні спалахи на Сонці спричинили сильну магнітну бурю.
Вас також може зацікавити:
- Де 3 відмінності між дітьми: лише одиниці знайдуть їх за 21 секунду
- Де 3 відмінності між чоловіками: весела головоломка, яка нікого не лишить байдужим
- Що не так на малюнку: треба знайти 2 помилки всього за 8 секунд
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред