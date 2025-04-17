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На Великдень в кількох областях буде дощ: де чекати негоди

Альона Вороніна
17 квітня 2025, 15:04
614
Температура повітря підійметься до літніх значень і буде сухо, проте у кількох областях можливий дощ.
Погода, дождь
Погода в Україні - на Великдень в кількох областях буде дощ/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні на Великдень, 20 квітня
  • У яких областях буде найтепліше

Погода в Україні на Великдень, 20 квітня, буде теплою і сухою, лише в частині областей очікуються невеликі дощі.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона повідомила, якою буде погода в Україні у найближчі дні.

відео дня

У п'ятницю, 18 квітня, в Україні очікується тепла погода, вдень буде +20…+23 градуси, у містах, селищах поблизу морів очікується +16…+20 градусів.

Дощі в п’ятницю пройдуть лише на Закарпатті та навколо Карпат. А на більшій частині території нашої держави буде сухо і сонячно. Водночас синоптикиня попередила про рвучкий південний вітер, який буде спостерігатися практично по всій території нашої країни, крім східних областей.

Погода в Украине 18 апреля
Погода в Україні 18 квітня/ meteoprog

Погода в Україні 19 квітня

У суботу, 19 квітня, очікується зниження температури повітря до денних +16…+19 градусів у західній частині, загалом в Україні передбачається в цей день +20…+24 градуси.

Погода в Украине 19 апреля
Погода в Україні 19 квітня/ meteoprog

Погода в Україні 20 квітня

У неділю, на Великдень, знову буде скрізь тепло, каже синоптикиня. В Україні вдень температура повітря становитиме +20…+24 градуси.

"Пануватиме 20-го квітня суха сонячна погода, лише в західних областях ймовірний невеликий дощ. І важливо – вітер на Великдень стихне, буде лагідним", – зазначила Діденко.

Погода в Украине 20 апреля
Погода в Україні 20 квітня/ meteoprog

Погода в Києві 18, 19 і 20 квітня

У Києві в п’ятницю, у суботу та на Великдень очікується суха тепла погода з температурою повітря +20…+23 градуси, розповіла синоптикиня.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що похолодання накриє кілька областей – стало відомо, де різко знизиться температура і буде дощ. У кількох областях буде короткочасне похолодання, а в низці областей і в столиці України очікуються дощ і рвучкий вітер.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриває справжня спека – стало відомо, де потеплішає до +26 градусів. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших 17 квітня.

Нагадаємо, влупив майже 8-бальний шторм – Україна під атакою найпотужнішої магнітної бурі. Потужні спалахи на Сонці спричинили сильну магнітну бурю.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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