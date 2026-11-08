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Селін Діон влаштувала рок-н-рольне шоу на концерті Metallica

Олена Кюпелі
8 листопада 2026, 14:00
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Популярна співачка здивувала шанувальників своєю епатажною поведінкою на концерті.
Селін Діон
Селін Діон відривалася на концерті "Металіки" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • На якому концерті "відірвалася" Селін
  • З ким вона побувала на концерті

Легендарна канадська співачка Селін Діон продемонструвала несподівану сторону свого музичного смаку. 58-річна співачка відвідала концерт Metallica в Лас-Вегасі й настільки захопилася виступом гурту, що почала грати на уявній бас-гітарі прямо на глядацькій трибуні.

Концерт відбувся 5 листопада 2026 року на арені Sphere. Діон прийшла на шоу разом із 16-річними синами-близнюками Едді та Нельсоном, яких народила у шлюбі з покійним чоловіком Рене Анжелілом.

відео дня

На фотографіях, опублікованих Page Six, артистка зображена у VIP-зоні верхнього ярусу. У чорному жакеті та з зібраним волоссям співачка активно рухалася в такт музиці, піднімала руки, стискала кулаки та імітувала гру на бас-гітарі. Особливо емоційно Діон реагувала на інструментальну партію басиста Metallica Роберта Трухільо та гітариста Кірка Хеммета.

Селін Діон на концерті
Селін Діон на концерті Metallica / Скріншот відео

Шанувальники могли б здивуватися такому захопленню важкою музикою, адже Селін Діон насамперед асоціюється з потужними вокальними баладами, зокрема My Heart Will Go On. Однак інтерес співачки до року - зовсім не новина.

Раніше артистка розповідала, що один із її синів, Едді, є великим шанувальником Metallica. У опублікованому цього року відео Діон навіть включила композицію гурту Until It Sleeps до числа своїх улюблених пісень і з гумором спробувала зобразити фронтмена Джеймса Хетфілда.

Крім того, у 2007 році співачка зізнавалася, що використовувала пісню AC/DC "Thunderstruck" під час підготовки до концертів, щоб зарядитися енергією. А в 2002-му вона виконала "You Shook Me All Night Long" разом з Анастейшею на музичному шоу "Divas Live" у Лас-Вегасі.

Селін Діон на концерті
Селін Діон на концерті Metallica / Скріншот відео

Селін Діон виявилася не єдиною знаменитістю на концерті Metallica. За інформацією музичного видання Loudwire, у тій самій VIP-зоні помітили гітариста Guns N’ Roses Слеша та учасників гурту No Doubt.

Для співачки цей вихід у світ став ще одним яскравим епізодом після повернення до повноцінних концертних виступів. У вересні 2026 року Діон розпочала серію концертів у Парижі, яка завершилася 17 жовтня. Наступний етап виступів заплановано на травень 2027 року.

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Про особу: Селін Діон

Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, актриса та композиторка. Народившись у багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис.

Як пише Вікіпедія, у 1990 році вона випустила англомовний альбом Unison і закріпилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу.

Одна з найбільш високооплачуваних співачок світу (за версією Forbes 2017 і 2018 років) і найпродаваніша серед усіх канадських виконавців. Мецо-сопрано з діапазоном у п’ять октав.

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