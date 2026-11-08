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У Трампа висунули нову ідею щодо "великої угоди" з РФ: у WP дізналися подробиці

Олексій Тесля
8 листопада 2026, 16:27
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Європейські дипломати наголошують, що ключовою умовою залишається досягнення режиму припинення вогню в Україні.
Джаред Кушнер
Джаред Кушнер висунув нову ідею щодо переговорів / Колаж: "Главред", фото: Офіс президента України

Головне:

  • Кушнер розглядає формат Ради "Росія-НАТО" як варіант архітектури європейської безпеки
  • У Європі ключовою умовою називають досягнення режиму припинення вогню в Україні

Радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер розглядає формат Ради "Росія-НАТО" як можливий приклад для майбутньої архітектури європейської безпеки.

Водночас європейські дипломати наголошують, що ключовою умовою залишається досягнення режиму припинення вогню в Україні, пише The Washington Post.

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"Кушнер пов’язав свої зусилля щодо досягнення перемир’я в Україні із закликом до ширших багатосторонніх переговорів між Росією та Європою про післявоєнну безпеку на континенті. За словами чиновника, обізнаного з перемовинами, зразком для Кушнера слугує Рада НАТО-Росія, яка була створена після закінчення Холодної війни, але діяльність якої було призупинено у 2014 році після вторгнення Росії в Україну та захоплення Криму", - йдеться в матеріалі.

Як заявили європейські чиновники в коментарі ЗМІ, ЄС відкритий для переговорів з РФ, однак будь-які угоди з питань безпеки можливі виключно після встановлення перемир’я в Україні.

"Робота триває в обох напрямках", - зазначив обізнаний представник держави, яка є близьким партнером США. Водночас він підкреслив, що мирна угода щодо України має бути підписана раніше, ніж домовленості про архітектуру безпеки.

Високопоставлений чиновник з іншої провідної країни ЄС зазначив, що, хоча такий підхід пов’язаний зі значними ризиками, Європі краще долучитися до цього процесу. При цьому він наголосив: позиція залишається непохитною - діалог можливий лише після завершення бойових дій, а самі переговори будуть складними. У Європі існує консенсус щодо того, що будь-які контакти з РФ мають розпочинатися виключно після припинення вогню.

Ключовою розбіжністю є саме послідовність дій. Кушнер прагне діяти паралельно, тоді як Європейський Союз наполягає на першочерговості перемир’я. Диктатор Володимир Путін позитивно оцінив ідею загальноєвропейської безпеки під час зустрічі 21 жовтня зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Водночас заяви Дональда Трампа після переговорів із посланцем Кремля Кирилом Дмитрієвим про наближення "великої угоди" європейські чиновники вважають вкрай передчасними.

Чому РФ не налаштована на переговори - ISW

На думку аналітиків, призначення Володимира Мединського представником Росії на переговорах вказує на те, що Кремль, як і раніше, не демонструє готовності до конструктивного діалогу. Така оцінка міститься у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті вважають, що участь Мединського в якості головного переговірника свідчить про відсутність у російської сторони реальної зацікавленості в добросовісному переговорному процесі.

Аналітики також нагадали, що в лютому 2026 року Мединський уже очолював російську делегацію на тристоронніх переговорах у Женеві. За оцінкою ISW, тоді він використовував своє становище для затягування обговорень, переносячи їх у площину міркувань про так звані "історичні корені" війни.

Мирні переговори - новини за темою

Як писав Главред, Україна та Росія за посередництва США проведуть новий раунд тристоронніх переговорів. Планується обговорити домовленості щодо безпеки, деескалації, гуманітарних питань та подальших кроків до мирного врегулювання.

Раніше повідомлялося, що російську делегацію очолить помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, на зустрічі обговорюватимуться гарантії безпеки для Росії та України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав чотири теми, які Київ планує порушити на зустрічі.

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Про джерело: The Washington Post

The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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