Може сісти на 7 років: заступнику Кличка оголосили підозру, деталі

Коротко:
- Заступник голови КМДА отримав підозру
- Він допомагав військовозобов’язаним виїхати з України
- Йому загрожує позбавлення волі до семи років
Заступник голови КМДА отримав підозру в організації схеми переправлення призовників через кордон. За даними ЗМІ йдеться про Володимира Прокопіва. Про це повідомляє Нацполіція, СБУ та Київська прокуратура.
Як зазначають правоохоронці, посадовець допомагав військовозобов’язаним виїхати з України до країн Європи під виглядом водіїв бензовозів від комерційного підприємства. Вони нібито мали доставити дизельне пальне для ЗСУ та гуманітарних потреб Києва.
Зазначається, що за його вказівкою тільки з травня по червень 2022 року до інформаційної системи "Шлях" було внесено відомості про 31 чоловіка призовного віку, які не маючи на те законних підстав, виїхали з України.
Правоохоронці також дізналися, що одеська фірма, від імені якої надавались листи для погодження виїзду за кордон, не мала транспортних засобів та ліцензії на провадження господарської діяльності, а у її "співробітників" були відсутні водійські посвідчення відповідної категорії, або вони взагалі не були працевлаштовані.
"Внесення інформації до системи "Шлях" відбувалось на підставі сумнівних листів вказаного підприємства, які в установленому порядку не реєструвались в КМДА. Також не було відповідного рішення Київської міської військової адміністрації про надання дозволу на виїзд за межі України", - йдеться в повідомленні.
Слідчі поліції Києва оголосили 41-річному посадовцю підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 332 - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища;
- ч. 3 ст. 362 - несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Згідно з санкцією статті йому загрожує позбавлення волі до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.Главред, в Україні затримали адвоката, який здавав місця зберігання озброєння ЗСУ та коригував ракетні удари ворога по Дніпру. Згодом він намагався виїхати з України.
Також у Службі безпеки зібрали докази, що підтверджують антиукраїнську діяльність колишнього ведучого телеканалів "Наш" і NewsOne, які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву.
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