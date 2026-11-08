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Європа долучиться до переговорів щодо України в Абу-Дабі – що відомо

Марія Николишин
8 листопада 2026, 17:09оновлено 8 листопада, 18:52
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Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро поки не назвав, хто представлятиме Париж на зустрічі.
Європа долучиться до переговорів щодо України в Абу-Дабі – що відомо
Франція їде на переговори щодо України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/umerov_rustem

Головне:

  • Європейці візьмуть участь у переговорах в Абу-Дабі
  • Франція вже підтвердила свою присутність на зустрічі
  • Склад французької делегації поки не оголошено

Європейські країни братимуть участь у переговорах щодо завершення війни в Україні, які відбудуться в Абу-Дабі. Франція вже підтвердила свою присутність. Про це пише Reuters.

Про позицію Парижа розповів міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро. Він відповів на питання, чи матиме Європа власний голос у новому раунді діалогу.

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"Європейці будуть достойно представлені. Франція прибуде до Абу-Дабі, щоб взяти участь у цих обговореннях", - заявив Барро.

Водночас персональний склад делегації Парижа поки не розкривається. Міністр не уточнив, хто саме вирушить до ОАЕ і на якому рівні буде представлена країна.

"Я поки що не можу сказати, хто представлятиме Францію на цьому заході, але Франція, безсумнівно, там буде", - наголосив глава французької дипломатії.

Що Україна запропонує Росії на переговорах в Абу-Дабі

Радник Офісу президента Сергій Лещенко говорив, що Україна на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі 10–11 листопада пропонуватиме зупинити війну по нинішній лінії фронту без жодних територіальних поступок, яких домагається Росія.

За його словами, серед інших тем – секторальне перемир'я в енергетиці та Чорному морі, а також підготовка зустрічі лідерів України, США та Росії.

"Україна пропонує припиняти війну на умовах, які є справедливими, тобто зупинка фронту там, де зараз відбувається боєзіткнення, без жодних поступок українською землею, які намагається Росія собі виторгувати, фактично, з одного боку, граючи з американською адміністрацією начебто прихильного до переговорів партнера, а насправді продовжуючи вбивство українських громадян, але без успіху на фронті і атакуючи українські тилові міста", – наголосив він.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Переговори в Абу-Дабі - що відомо

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Кирило Буданов візьме участь у на тристоронніх переговорах зі США та Росією, які мають в Абу-Дабі. Однак суттєвого прориву він не очікує.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія відправить на тристоронні переговори в Абу-Дабі делегацію з п'яти осіб на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським. До неї також увійшли заступники голови МЗС РФ Сергій Рябков і Михайло Галузін, начальник ГРУ Генштабу РФ Ігор Костюков та представник Генштабу Юрій Жигарловський.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф говорив, що американська сторона виступить посередником у переговорах на робочому рівні. Він зазначив, що переговори стосуватимуться післявоєнних механізмів безпеки, деескалації та гуманітарних питань. Також учасники мають визначити подальші кроки для досягнення мирної угоди.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

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