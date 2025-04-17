Прогалини в російській ППО: ЗСУ вже другу добу атакують місто Шуя

Шуя знаходиться за 700 км від кордону України.

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Удари ЗСУ по місті Шуя / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Ключові тези:

ЗСУ другу добу поспіль успішно атакують російське місто Шуя

Там розташований пункт постійної дислокації 112-ої ракетної бригади

Це говорить про те, що у РФ не змогли прикритий свої прогалини у системі ППО

Сили оборони України вже другу добу успішно проводять далекобійну атаку по одному й тому ж об'єкту - пункту постійної дислокації 112-ої ракетної бригади, яке знаходиться у місті Шуя Івановської області. Про це пише Defense Express.

Зазначається, що саме це з'єднання, разом з 488-ю ракетною бригадою 13 квітня цього року здійснило терористичну атаку по Сумах, у результаті якої загинуло 36 цивільних та понад 100 зазнали поранень.

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"На нових кадрах з Шуї видно чергові успішні "прильоти" по військовій частині, в результаті яких розпочалась пожежа. Варто зазначити, що система, яка використовується на наведення дронів "Лютий", що атакували об'єкт, дозволяє доволі точно уражати цілі", - йдеться в повідомленні.

У виданні зазначили, що у результаті атаки у ніч на 16 квітня було зафіксовано декілька влучань у приміщення військової частини, включно зі штабом.

"При цьому показовим є те, що частина російських військових перебувало у казармах під час цієї атаки. І саме факт того, що місце дислокації російської ракетної бригади під атакою вже другу добу - дуже важливий показник", - наголосили в Defense Express.

Також повідомляється, що Шуя знаходиться за 700 км від кордону України.

"Але реальний маршрут польоту українських дронів вочевидь значно довший, бо необхідно обійти потужний район протиповітряної оборони Московської області та уразити цілі у так званому Центральному промисловому районі РФ, найбільш захищеному від повітряних атак. Попри це українські дрони долітають до цілі", - кажуть аналітики видання.

Підкреслюється, що друга атака поспіль говорить про те, що у РФ не змогли прикритий свої прогалини у системі протиповітряної оборони через які вдруге пройшли українські "Люті".

Дрон Лютий / Інфографіка: Главред

Удари по території РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 квітня в місті Шуя Іванівської області РФ прогриміли вибухи і спалахнула потужна пожежа. РосЗМІ писали про атаку на розташування 112-ї гвардійської ракетної бригади, яка причетна до ракетного удару по Сумах 13 квітня.

У середу, 16 квітня, у населеному пункті Шуя Іванівської області РФ також прогриміли вибухи.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що перед ударом по розташуванню ракетної бригади РФ у місті Шуя Іванівської області, яка причетна до теракту в Сумах, відомості про неї збирали підрозділи розвідники.

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