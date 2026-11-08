У Києві запроваджують нові схеми транспортного сполучення: як дістатися між берегами

Запроваджуються резервні схеми транспортного сполучення, щоб розвантажити мости та оптимізувати транспортні потоки.

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У Києві запроваджують резервні схеми транспортного сполучення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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На мосту Патона поліцейські організовують реверсивний рух

На під'їздах до Північного мосту вантажний транспорт направлятимуть в об'їзд

На Південному мосту вантажний транспорт буде направлятися в об'їзд

З понеділка, 9 листопада, у Києві будуть запроваджені резервні схеми транспортного сполучення між лівим і правим берегами.

"У зв’язку з додатковими викликами у сфері безпеки в Києві Міністерство внутрішніх справ України запроваджує резервні схеми транспортного сполучення, щоб розвантажити мости та оптимізувати транспортні потоки", – повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Виговський.

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На мосту Патона поліцейські організують реверсивний рух, а саме: у ранкові години (07:00–10:00) три смуги з п’яти працюватимуть у напрямку правого берега, ввечері (16:00–20:00) – у напрямку лівого.

На під’їздах до Північного мосту патрульні направлятимуть вантажний транспорт в об’їзд – для проїзду через Подільський мостовий перехід. Рух громадського транспорту з лівого берега на правий, а також легкових автомобілів і громадського транспорту з правого берега на лівий буде відновлено.

На Південному мосту вантажний транспорт, що рухається з лівого берега на правий, буде направлятися в об’їзд – через Дарницький міст. Для легкових та громадських транспортних засобів обмеження не вводяться.

"Детальні схеми руху найближчим часом будуть опубліковані на сторінках патрульної поліції. Закликаємо водіїв дотримуватися цих обмежень і планувати маршрути заздалегідь", – зазначив Виговський.

Він додав, що правоохоронці контролюватимуть під’їзні шляхи до мостів та найбільш завантажені ділянки доріг. Також було значно збільшено кількість поліцейських екіпажів у Києві для регулювання руху, розвантаження мостів та допомоги водіям.

У Києві тимчасово припиняють рух трамваїв і тролейбусів

У столиці України призупиняють роботу електротранспорту. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА). Причиною такого рішення стала складна ситуація в енергетичній системі країни, що виникла після російських обстрілів.

На час зупинки трамваїв і тролейбусів деякі маршрути планують обслуговувати автобуси. Організацією додаткових перевезень займеться комунальне підприємство "Київпастранс".

Водночас у КМДА попередили, що автобусне сполучення не зможе повною мірою замінити можливості електротранспорту та забезпечити колишній обсяг пасажирських перевезень.

Кількість автобусів на маршрутах визначатимуть з урахуванням доступного транспорту, кількості водіїв, пасажиропотоку та загальної ситуації в місті.

Удари РФ по Києву - новини за темою

Раніше "Главред" писав, що Київ цієї зими може опинитися в складнішому становищі, ніж минулого року. Через удари країни-агресора Росії три столичні ТЕЦ припинили виробництво електроенергії, а енергоінфраструктура міста зазнала значно більших пошкоджень, ніж перед попереднім опалювальним сезоном.

Як повідомлялося, країна-агресор Росія атакувала "шахедами" ТЕЦ у Києві. У Дніпровській області лише за цю ніч було завдано ударів по чотирьох електроподстанціях. На світанку в Шостці російський дрон завдав удару по ТЕЦ.

Нагадаємо, ворог знову завдав ударів по об’єктах енергетики Дніпровської області, Києва та Київської області. Повторні атаки суттєво ускладнили відновлювальні роботи, тому тисячі українців залишилися без світла.

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Про персону: Іван Вигівський Іван Михайлович Вигівський (нар. 26 березня 1980, Житомирська область) - український поліцейський, керівник ГУ НПУ в Києві (з 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал поліції 3-го рангу. З 20 січня 2023 - в.о. голови Національної поліції України. 14 липня 2023 року призначений Головою Національної поліції України. З 16 липня 2026 - міністр внутрішніх справ України

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