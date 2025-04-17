ЗСУ звільнили території поблизу Покровська: Сирський похвалився успіхами

ЗСУ мають успіхи в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко.

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Успіхи ЗСУ на фронті / колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, deepstatemap

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ЗСУ завдають окупантам значних втрат

Ворог хоче відтіснити наших військових за межі Донеччини і Луганщини

За останні тижні ЗСУ звільнили близько 16 квадратних кілометрів території

На Покровському напрямку ЗСУ щодня зупиняють близько 30 штурмових дій противника, завдають російським окупантам значних втрат. Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський.

Він повідомив, що відпрацював в операційній зоні військ ОТУ "Донецьк".

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"Протягом трьох діб побував фактично у всіх бригадах цього найпотужнішого угруповання Сил оборони України, яке несе на собі основний тягар протистояння весняному наступу ворога та знищує його найкращі сили і засоби", - написав він.

За його словами, противник не змінив свої плани - відтіснити підрозділи Збройних Сил України за межі Донеччини і Луганщини та вийти на адміністративні кордони цих областей.

"Однак, задум ворога залишається нереалізованим. Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо певні успіхи. За останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко", - наголосив Сирський.

Він також додав, що заслухав доповіді командувача оперативного-тактичного угруповання бригадного генерала Олександра Тарнавського та плідно попрацював з командирами бригад на їх командних пунктах.

"Звичайно, наш головний капітал й найвища цінність - це наші люди. Звернув увагу на ретельну підготовку та забезпечення бойових дій кожного бойового підрозділу, кожної штурмової групи. Це повинно бути постійним обʼєктом контролю командира бригади та безпосередня відповідальність командира батальйону", - підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони Півдня України повідомили, що 16 квітня близько 18:00 ворог змінив тактику і перейшов до штурмових дій на південному напрямку в районі населених пунктів П'ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки Запорізької області.

Командир батальйону безпілотних систем "Спалах" 28 ОМБр Сергій Ярий заявив, що окупанти намагаються прорвати оборону та повністю зайняти місто Торецьк.

Командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський заявив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії безперервно намагається прорвати українську оборону на Харківському напрямку. Надважкі бої зокрема тривають в районі Дворічного.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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