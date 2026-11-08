РФ обрала тактику тиску на Україну взимку: Буданов розкрив задум Москви

За оцінкою керівника Офісу президента, Москва робить ставку не на фронт, а на розхитування суспільства зсередини.

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Буданов розкрив, на що Росія зробить ставку у війні / колаж: Главред, фото: скріншот з відео t.me/news_kremlin, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Буданова:

Україна переживе цю зиму

Росія битиме по критичній інфраструктурі країни

Мета Кремля - протести та поступки з боку Києва

Україна витримає зиму, навіть попри загрозу масованих російських атак на критичну інфраструктуру. Москва розраховує спровокувати в країні суспільне невдоволення і змусити українців погодитися на поступки. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю CBS News.

Глава ОП не приховує, що опалювальний сезон даватиметься країні дорогою ціною. Водночас сумнівів щодо результату в нього немає.

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"Україна точно переживе цю зиму. Важко, але пройде", - наголосив Буданов.

Окремо він окреслив, як, на його думку, діятиме Москва у холодний період.

За його оцінкою, розрахунок Кремля цього разу радше психологічний, ніж військовий: удари по енергосистемі мають стати важелем тиску на українське суспільство та владу.

"Завдати максимального урону нашій критичній інфраструктурі, чим вони сподіваються створити підґрунтя до соціальних невдоволень, до вуличних протестів і підштовхування до, по суті, здачі національних інтересів. Але цього не буде", - наголосив Буданов.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Чому Москва не припинить удари по інфраструктурі

Директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов говорив, що Росія не відмовиться від війни проти України і після проміжних виборів у США.

За його словами, не здобувши бажаного за столом перемовин, Москва переносить усю вагу на фронт і тиск на український тил.

"Насамперед продовжаться удари по інфраструктурі України. Кремль посилюватиме умови та висуватиме нові вимоги", - попереджає він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російська окупаційна армія 8 листопада вдарила безпілотником по приватному сектору в передмісті Дніпра. Унаслідок атаки загинула одна людина, а кількість постраждалих зросла до трьох.

7 листопада Росія атакувала Україну 36 ракетами, які летять до цілі балістичною траєкторією. Знешкодити вдалося лише чотири з них. По одному з ключових енергооб'єктів, який зазнав пошкоджень, окупанти вдарили ракетами KN-23.

Також відомо, що 7 листопада усі ракети були спрямовані на Київ та область, а головною ціллю знову стала енергетика. Через атаку у столиці виникли проблеми з постачанням електроенергії, води та тепла. Пошкоджено житлові будинки та Північний міст, частково зруйновано дитячий садок.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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