Російська співачка-прихильниця Путіна поставила собі пам’ятник біля власної могили

Прихильниця Путіна Аніта Цой організувала власне кладовище для себе та своїх живих близьких.

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Прихильниця Путіна Цой відійшла у вічність / Колаж Главред, фото Instagram/anitatsoy

Коротко:

Кого збирається поховати прихильниця Путіна

Як відреагували її родичі

Російська співачка-путіністка Аніта Цой, яка відкрито підтримує терориста Путіна та напади Росії на Україну, підготувала собі та своїм родичам могили.

Більше того, як пишуть російські пропагандисти, вона вже й поставила пам’ятники.

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"У мене там теж закладена могилка", - підтвердила Цой. До речі, близькі прихильниці Путіна спочатку обурилися таким її рішенням.

Могильник путіністки Цой / Фото ЕГ

"Вони вирішили, що я з глузду з’їхала. Але я з кожним поговорила окремо, особливо зі старшим поколінням. І вони потім підійшли, сказали: "Ми були неправі, ми заспокоїлися, ми знаємо, що тепер нас гідно поховають".

Аніта вважає, що дійсно добре подбала про свою велику родину, включаючи сина Сергія та численних племінників.

"Якщо ви хочете, щоб вас пам’ятали діти, пам’ятали онуки, треба подбати про це вже сьогодні. Я до смерті ставлюся так само, як і до життя. І якщо в житті ми готуємося купувати квартиру й накопичуємо на неї гроші, беремо кредити, іпотеки, то чому б не зробити те саме для свого роду на кладовищі? Це нормально. Зараз на кладовищі такі ціни, що це просто катастрофа", - зазначила Цой в інтерв’ю.

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Про особу: Аніта Цой Аніта Цой - російська співачка, композиторка, поетеса, телеведуча, підприємниця та філантропка корейського походження; народна артистка Росії, народна артистка Республіки Башкортостан. Офіційно підтримує війну, вбивства мирних українців та захоплення Росією українських територій.

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