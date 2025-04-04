Німеччина таємно фінансує аналог Starlink для України - ЗМІ

Берлін офіційно не підтверджував фінансування доступу до супутникового інтернету для України.

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В Україні зараз - менше тисячі терміналів Eutelsat / колаж: Главред, фото: eutelsat.com, depositphotos.com/ua

Коротко:

Eutelsat уже надає послуги супутникового інтернету в Україні

В Україні зараз - менше тисячі терміналів Eutelsat

У Німеччині вирішили фінансувати доступ України до супутникової інтернет-мережі, якою управляє французька компанія Eutelsat і яка є альтернативою терміналам Starlink компанії Ілона Маска. Про це Reuters розповіла генеральний директор Eutelsat Єва Бернеке.

За словами Бернеке, Eutelsat уже близько року надає послуги високошвидкісного супутникового інтернету в Україні через німецького дистриб'ютора, а кошти надає уряд Німеччини.

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Вона не стала коментувати обсяги фінансування, але уточнила, що в Україні наразі є менш ніж тисяча терміналів, які підключають користувачів до мережі Eutelsat.

"Наразі ми прагнемо відносно швидко отримати від 5 тисяч до 10 тисяч терміналів", - сказала гендиректорка, додавши, що це може статися "протягом кількох тижнів".

Відповідаючи на запитання, чи буде Німеччина фінансувати додаткові термінали, прес-секретар Eutelsat Джоанна Дарлінгтон сказала, що така можливість обговорюється.

"Ми ще не знаємо, як ЄС колективно або кожна країна окремо фінансуватиме подальші зусилля", - додала Дарлінгтон.

Берлін офіційно не підтверджував фінансування доступу до супутникового інтернету для України. Міністерство закордонних справ Німеччини не відповіло на запити Reuters про коментарі.

Starlink в Україні - що відомо:

Член адміністрації Трампа, мультимільярдер Ілон Маск заявив, що фронт в Україні розвалиться, якщо він відключить доступ до високошвидкісного супутникового інтернету Starlink.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пригрозив Ілону Маску розірвати контракт із компанією SpaceX, якщо Starlink не працюватиме в Україні. Зі свого боку держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що Україні ніхто не блокуватиме доступ до Starlink.

Україна має альтернативу американській супутниковій системі Starlink. Про це заявив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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