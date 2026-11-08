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Росія вдарила по будинках і підприємству в Дніпрі - є жертва, місто без світла

Руслана Заклінська
8 листопада 2026, 13:56
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Після удару по житловому сектору спалахнула пожежа, а пізніше росіяни атакували автотранспортне підприємство в місті.
Росія вдарила по будинках і підприємству в Дніпрі - є жертва, місто без світла
Зруйнований будинок і пожежа на місцях ударів у Дніпрі / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА

Коротко:

  • Удар дрона РФ зруйнував будинок у передмісті Дніпра
  • Одна людина загинула, ще троє дістали допомогу на місці
  • Пізніше під удар потрапило автотранспортне підприємство

Російська окупаційна армія 8 листопада вдарила безпілотником по приватному сектору в передмісті Дніпра. Унаслідок атаки загинула одна людина, а кількість постраждалих зросла до трьох. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Спочатку очільник області попередив, що під завалами зруйнованого будинку можуть перебувати люди.

відео дня

"Ворог ударив безпілотником по передмістю Дніпра. Зайнялася пожежа. Зруйнований щонайменше один приватний будинок. Попередньо, під завалами можуть бути люди", - написав Ганжа.

Що відомо про постраждалих унаслідок атаки на Дніпро

Згодом голова ОВА уточнив інформацію про наслідки удару по житловій забудові.

"Одна людина загинула, ще одна дістала поранень через атаку росіян на приватний сектор Дніпра", - повідомив він.

Станом на 12:35 кількість постраждалих зросла до трьох. Дві жінки та чоловік отримали медичну допомогу на місці й відмовилися від госпіталізації. На місці удару триває ліквідація наслідків.

Яка ситуація зі світлом у Дніпрі

Міський голова Борис Філатов розповів, що у Дніпрі знову стався блекаут. Це вже друге масштабне знеструмлення за останні два тижні.

"Стаціонарні пункти незламності працюють. За потреби розгортатимемо й пересувні. Усі тягові підстанції знеструмлені, а отже жоден електротранспорт у місті не їздить. На маршрути ліній вже виходять додаткові автобуси. Метрополітен відкритий як укриття", - розповів він.

Лівий берег Дніпра забезпечують водою за допомогою генераторів. На правому березі над відновленням водопостачання працюють енергетики. Світлофори на найбільш завантажених перехрестях живляться від акумуляторів.

Міські лікарні мають автономне живлення та необхідні запаси, тому лікувальний процес не переривається. Місто постійно координує дії з енергетиками та обласною військовою адміністрацією.

  • Наслідки удару по Дніпру
    Наслідки удару по Дніпру Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по Дніпру
    Наслідки удару по Дніпру Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по Дніпру
    Наслідки удару по Дніпру Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по Дніпру
    Наслідки удару по Дніпру Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по Дніпру
    Наслідки удару по Дніпру Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по Дніпру
    Наслідки удару по Дніпру Фото: Дніпропетровська ОВА
  • Наслідки удару по Дніпру
    Наслідки удару по Дніпру Фото: Дніпропетровська ОВА

Окремо Філатов повідомив, що комунальники намагаються відновити подачу тепла. За його словами, стабільна робота систем опалення залежить від електропостачання та водопостачання.

Міський голова пояснив, що через перебої з електрикою складне обладнання станцій і котелень може пошкоджуватися. Різкі перепади живлення призводять до необхідності перезапускати насоси, усувати гідроудари та ремонтувати пошкоджені мережі.

Саме тому комунальники змушені розкопувати ділянки вулиць і замінювати пошкоджені труби. Філатов закликав містян із розумінням поставитися до ситуації та набратися терпіння.

"Усі працюють", - наголосив міський голова. Він пообіцяв інформувати про подальші зміни.

Що ще атакували росіяни в Дніпрі 8 листопада

Того ж дня окупанти завдали ще одного удару по місту. За даними Дніпропетровської ОВА в Telegram, на автотранспортному підприємстві спалахнули склади та вантажівки.

"Попередньо, люди не постраждали", - зазначили в ОВА.

Реактивний Шахед - характеристики
Реактивний Шахед - характеристики / Інфографіка: Главред

Чи можна повністю захистити міста від атак дронів

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар в інтерв'ю Главреду зазначив, що головним інструментом російського тиску на українські міста залишаються масовані дронові удари.

"Адже арсенал засобів, які Росія може застосовувати проти західних областей, - це насамперед масовані дронові атаки, які здійснюються практично безперервно. Звісно, ми бачимо, що ураження мають місце. Це стосується і Києва, й інших міст", - пояснив фахівець.

Водночас, за його словами, єдина відповідь на таку тактику - системний захист, хоча й він не дає повної гарантії безпеки.

"Але що ми повинні робити? Захищатися. Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо - ані засобами протиповітряної оборони, ані інженерними спорудами", - наголосив Гончар.

Атаки на Дніпро - новини за темою

Як повідомляв Главред, 19 вересня російський реактивний дрон влетів у торговельний центр у Дніпрі. Через атаку на ТЦ Новий континент спалахнула пожежа, а в прилеглих будинках вибило вікна. За даними Олександра Ганжі, кількість поранених тоді зросла до трьох.

Навесні окупанти атакували Дніпро та область ракетами, дронами й авіабомбами. У ніч на 5 травня удар по Дніпру пошкодив три приватні будинки й автомобілі. Поранення дістав 62-річний чоловік, якого госпіталізували у важкому стані.

Ще раніше під удар потрапила багатоповерхова забудова міста. Зранку 24 березня російський дрон влучив у 14-поверховий будинок у Дніпрі. Тоді поранення дістали дев'ятеро людей, серед них півторарічний хлопчик.

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Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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