Британія підтримає відправлення Німеччиною ракет Taurus в Україну - The Telegraph

Позиція Лондона може також слугувати додатковим сигналом підтримки новообраному канцлеру Фрідріху Мерцу.

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Лондон готовий підтримати рішення німецького уряду про надання Україні крилатих ракет Taurus / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Головні тези:

Британія хоче озброїти Україну якнайкраще

Лондон готовий підтримати відправку Taurus Києву

Ракети Taurus можуть вражати цілі в глибині території РФ

Велика Британія готова підтримати Німеччину в передачі Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus. Утім, остаточне рішення залишається за Німеччиною, де досі тривають дискусії з цього приводу. Про це пише The Telegraph із посиланням на джерела в уряді.

"Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, включно з Німеччиною, щоб озброїти Україну якомога краще для захисту її суверенної території", - сказав співрозмовник видання.

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Як пишуть журналісти, така позиція може також слугувати додатковим сигналом підтримки новообраному канцлеру Фрідріху Мерцу, який вступить на посаду на початку травня.

The Telegraph додає, що Taurus - потужна система крилатих ракет, яка може вражати цілі в глибині російської території, що робить її потенційною зброєю, яка може змінити правила гри в руках українських військ.

Ракета Taurus - що про неї відомо / Інфографіка: Главред ​

Постачання Taurus Україні - останні новини

Як писав Главред, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий постачати Україні німецько-шведські далекобійні ракети дальнобійні Taurus. Однак, за його словами, є умова.

"Я завжди говорив, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет Taurus - ред.), але лише за умови узгодження з європейськими партнерами", - сказав Мерц.

За даними Welt, Мерц, який у травні буде затверджений канцлером Німеччини, може здійснити перший закордонний візит на посаді в Україну. Візит перебуває на стадії підготовки і має бути приурочений до саміту "коаліції рішучих" 9 травня, який відбудеться в Києві. Там також очікують на приїзд президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Нагадаємо, під час Мюнхенської безпекової конференції Фрідріх Мерц заявив, що не відмовлятиметься від політики, яку він декларував минулого року, ще до початку дострокової виборчої кампанії. За його словами, Німеччина може почати постачання Україні далекобійних ракет Taurus за певних умов.

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Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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