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Росіяни пішли у масовані штурми на Запоріжжі: ЗСУ влаштували ворогу розгром

Анна Косик
17 квітня 2025, 16:29
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Окупанти довго готувалися до атаки українських сил, але зазнали поразки.
ВСУ, танки
Колони бронетехніки РФ сунули в сторону українських сил / Колаж: Главред, фото: 79 ОДШБр

Що сказав Волошин:

  • ЗСУ відбили масовані штурми ворога на Запорізькому напрямку
  • Українські військові знищили майже 30 одиниць техніки РФ
  • Окупанти готувалися до штурмів протягом декількох місяців

Армія країни-агресорки Росії пішла у масований штурм на Запорізькому напрямку. Про це 17 квітня у коментарі Суспільному повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За його словами, окупанти застосували більше трьох сотень військових, 40 одиниць техніки і три танки. Цією силою ворог намагався просунутися на ділянці поблизу П'ятихаток, Степового, Лобкового, Малої Токмачки та Малих Щербаків.

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"Завдяки тому, що штурм завчасно виявлений засобами розвідки, по ньому було завдано удар БпЛА, артилерією. Перші бойові броньовані машини, які Сили оборони виявили та уразили, були на відстані 8 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Загалом бій тривав близько 2,5 години", - розповів Волошин.

В результаті українські військові знищили 29 одиниць броньованої техніки, близько десяти багі, три танки та 140 солдатів російських військ зі складу 58 загальновійськової армії південного військового округу РФ.

Речник Сил оборони Півдня додав, що окупанти вже не вперше масовано атакують українських оборонців на Запорізькому напрямку. Подібний штурм був декілька днів тому.

"Ці штурми вони готували протягом декількох місяців. За даними нашої розвідки, армія РФ зосередила ще декілька таких штурмових груп. Тому не виключено, що ще спробує організувати штурмові дії", - попередив військовослужбовець.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що армія країни-агресора РФ намагається прорвати оборону українських захисників у районах Малих Щербаків, Щербаків, Степового, Лобкового та південніше від П'ятихаток на Запорізькому напрямку.

Раніше стало відомо, що армія країни-агресорки Росії накопичила сили для проведення штурмових дій на Запорізькому напрямку. Там, за словами українських військових, відчувається посилений тиск зі сторони ворога.

Напередодні українські захисники попереджали, що армія країни-агресорки Росії не полишатиме спроб вийти на адміністративні кордони Запорізької області, адже хоче убезпечити сухопутний коридор з Ростова до тимчасово окупованого Криму.

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