Путін відправляє на переговори з Україною делегацію вищого рівня - Bloomberg

До групи Мединського увійшли заступники глави МЗС, керівник військової розвідки та генерал Генштабу - видання бачить інтерес і до військових питань.

https://glavred.net/politics/delegaciya-vishchogo-rivnya-v-abu-dabi-na-shcho-gotova-rosiya-za-ocinkoyu-bloomberg-10810340.html Посилання скопійоване

Путін залучив до переговорів нових представників / Колаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem, t.me/news_kremlin

Головне:

Делегацію РФ в Абу-Дабі очолить Володимир Мединський

До неї увійшли Рябков, Галузін, Костюков і Жигарловський

Bloomberg бачить у цьому готовність до предметної розмови

Країна-агресорка Росія направляє на тристоронні переговори в Абу-Дабі делегацію вищого рівня, ніж на попередні раунди. Склад російської делегації може свідчити про готовність Москви до змістовніших переговорів. Про це пише Українська правда з посиланням на американське агентство Bloomberg.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, до групи РФ в Об'єднаних Арабських Еміратах увійдуть заступники міністра закордонних справ Сергій Рябков і Михайло Галузін, керівник військової розвідки Ігор Костюков та високопоставлений офіцер Генштабу Юрій Жигарловський. Очолить делегацію помічник Путіна Володимир Мединський.

відео дня

Чому склад делегації Росії вказує на серйозніші переговори

Як зазначає Bloomberg, Рябков - головний російський дипломат, який курує відносини зі США та Іраном, а також переговори з контролю над озброєннями. Мединський бере участь у переговорах з Україною ще з часів стамбульських зустрічей 2022 року.

Костюков також очолював делегацію з Росії в Абу-Дабі в січні. У п'ятницю, 6 листопада, Путін обговорив підготовку до переговорів на засіданні Радбезу РФ, де, за даними Кремля, були присутні всі члени делегації.

Хто представлятиме Україну на переговорах в Абу-Дабі

Українську делегацію очолить голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. До її складу також входять керівник Офісу президента Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф раніше анонсував, що обговорення 10-11 листопада зосередяться на післявоєнних безпекових домовленостях, деескалації, гуманітарних заходах і наступних кроках до миру. Його заяву переказала Європейська правда.

"Ми сподіваємося розвинути успіхи, досягнуті в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, на шляху до укладення всеосяжної та стійкої мирної угоди, яка забезпечить тривалу безпеку для майбутніх поколінь", - написав Віткофф.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Чи готовий Кремль до реальних поступок в Абу-Дабі

Керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду звернув увагу, що позиція Вашингтона щодо війни останнім часом помітно змістилася на користь Москви.

"Трампа "перемкнуло" в питанні війни Росії та України: він став відкрито підігрувати Москві й діяти в інтересах свого "хорошого друга" Путіна", - наголосив дипломат.

Водночас, оцінюючи роль Європи в переговорному процесі, Огризко зауважив, що європейські столиці досі не визначилися зі своїм представництвом за столом.

"Поки що європейці у своїй традиційній манері ставлять віз перед конем і шукають політиків, які представлятимуть їх на переговорах", - пояснив Огризко.

Переговори в Абу-Дабі - новини

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що переговори в Абу-Дабі не будуть останніми. Напередодні в ОП розкрили позицію Києва перед зустріччю з російською та американською сторонами. Українську делегацію очолить Рустем Умєров.

Аналітики заздалегідь розібрали очікування сторін. У матеріалі пояснено, чого хоче Україна та на що готова Росія на зустрічі в ОАЕ.

Кремль тим часом шукає додаткові інструменти тиску. У Financial Times розкрили розрахунок Путіна щодо нового важеля проти України. Переговори в Абу-Дабі заплановані на 10-11 листопада.

Читайте також:

Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред