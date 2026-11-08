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Путін відправляє на переговори з Україною делегацію вищого рівня - Bloomberg

Руслана Заклінська
8 листопада 2026, 11:11
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До групи Мединського увійшли заступники глави МЗС, керівник військової розвідки та генерал Генштабу - видання бачить інтерес і до військових питань.
Путін відправляє на переговори з Україною делегацію вищого рівня - Bloomberg
Путін залучив до переговорів нових представників / Колаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem, t.me/news_kremlin

Головне:

  • Делегацію РФ в Абу-Дабі очолить Володимир Мединський
  • До неї увійшли Рябков, Галузін, Костюков і Жигарловський
  • Bloomberg бачить у цьому готовність до предметної розмови

Країна-агресорка Росія направляє на тристоронні переговори в Абу-Дабі делегацію вищого рівня, ніж на попередні раунди. Склад російської делегації може свідчити про готовність Москви до змістовніших переговорів. Про це пише Українська правда з посиланням на американське агентство Bloomberg.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, до групи РФ в Об'єднаних Арабських Еміратах увійдуть заступники міністра закордонних справ Сергій Рябков і Михайло Галузін, керівник військової розвідки Ігор Костюков та високопоставлений офіцер Генштабу Юрій Жигарловський. Очолить делегацію помічник Путіна Володимир Мединський.

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Чому склад делегації Росії вказує на серйозніші переговори

Як зазначає Bloomberg, Рябков - головний російський дипломат, який курує відносини зі США та Іраном, а також переговори з контролю над озброєннями. Мединський бере участь у переговорах з Україною ще з часів стамбульських зустрічей 2022 року.

Костюков також очолював делегацію з Росії в Абу-Дабі в січні. У п'ятницю, 6 листопада, Путін обговорив підготовку до переговорів на засіданні Радбезу РФ, де, за даними Кремля, були присутні всі члени делегації.

Хто представлятиме Україну на переговорах в Абу-Дабі

Українську делегацію очолить голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. До її складу також входять керівник Офісу президента Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф раніше анонсував, що обговорення 10-11 листопада зосередяться на післявоєнних безпекових домовленостях, деескалації, гуманітарних заходах і наступних кроках до миру. Його заяву переказала Європейська правда.

"Ми сподіваємося розвинути успіхи, досягнуті в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, на шляху до укладення всеосяжної та стійкої мирної угоди, яка забезпечить тривалу безпеку для майбутніх поколінь", - написав Віткофф.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Чи готовий Кремль до реальних поступок в Абу-Дабі

Керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду звернув увагу, що позиція Вашингтона щодо війни останнім часом помітно змістилася на користь Москви.

"Трампа "перемкнуло" в питанні війни Росії та України: він став відкрито підігрувати Москві й діяти в інтересах свого "хорошого друга" Путіна", - наголосив дипломат.

Водночас, оцінюючи роль Європи в переговорному процесі, Огризко зауважив, що європейські столиці досі не визначилися зі своїм представництвом за столом.

"Поки що європейці у своїй традиційній манері ставлять віз перед конем і шукають політиків, які представлятимуть їх на переговорах", - пояснив Огризко.

Переговори в Абу-Дабі - новини

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що переговори в Абу-Дабі не будуть останніми. Напередодні в ОП розкрили позицію Києва перед зустріччю з російською та американською сторонами. Українську делегацію очолить Рустем Умєров.

Аналітики заздалегідь розібрали очікування сторін. У матеріалі пояснено, чого хоче Україна та на що готова Росія на зустрічі в ОАЕ.

Кремль тим часом шукає додаткові інструменти тиску. У Financial Times розкрили розрахунок Путіна щодо нового важеля проти України. Переговори в Абу-Дабі заплановані на 10-11 листопада.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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