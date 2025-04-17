Українці більше здають долари: в НБУ пояснили падіння курсу

Українці почали ще більше здавати долари. Тому на міжбанку пропозиція цієї валюти сильно зросла, а от попит невеликий.

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Українці більше здають долари/ колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Основні тези заступника голови НБУ:

Українці більше здають долари

Тому пропозиція цієї валюти на міжбанку суттєво зросла

При цьому попит в минулі місяці лише падає

На валютному ринку України за останні місяці суттєво змінилася ситуація. У квітні українці вже більше продають долари.

Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу 17 квітня. Він зазначив, що зараз спостерігається збільшення пропозиції цієї валюти.

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"Ми спостерігаємо протягом березня-квітня ревальвацію гривні відносно долара. Спостерігається суттєве збільшення валової пропозиції валюти", – зазначив Гелетій.

Він розповів, що в лютому на міжбанку пропозиція була 213 млн доларів на день, у березні вона зросла до 240 млн доларів, а попит зріс не так суттєво.

За його словами, суттєво зменшилася купівля валюти з боку українців.

"Наразі ми навіть спостерігаємо чисту пропозицію протягом останніх днів", – сказав він.

Гелетій розповів, що в лютому середньоденний попит був на рівні 41 млн доларів, в березні – 31 млн доларів, у квітні – лише 17 млн доларів.

Як змінювався курс долара в Україні/ Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, гривня зміцнилася – аналітики попередили, що буде з курсами валют в Україні. Попри зростання валют протягом останніх днів, ще зарано говорити про зміну тенденції на ринку.

Також раніше експерти розповіли, в якій валюті краще зберігати заощадження у 2025 році. В умовах економічної нестабільності українцям варто діяти обачно, щоб не втратити власні гроші, зазначив виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine Дмитро Боярчук.

Нагадаємо, долар продовжує летіти вниз – стало відомо, скільки коштує валюта в обмінниках та банках. На валютному ринку гривня зміцнює свої позиції.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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