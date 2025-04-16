Документ можуть підписати найближчими годинами: подробиці переговорів щодо угоди про надра

США та Україна продовжують працювати над угодою щодо рідкоземельних металів.

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Найближчими годинами може бути підписана угода / Колаж: Главред, фото: Facebook White House, Офіс президента України, depositphotos.com/ua

Україна та США продовжують працювати над угодою щодо рідкісноземельних металів. Вже найближчими годинами може бути підписана прагматична юридична конструкція. Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка в ефірі телемарафону.

Мова йде про документ робочого характеру, який усуне будь-які незрозумілості щодо того, на що зорієнтовані та який темп переговорів бачать обидві сторони.

"Через різні домисли й ми, й США, перебуваємо під тиском щодо цього питання, і власне тому є великий інтерес окреслити параметри, які б дали можливість нам спокійніше працювати далі. Тому, що технічної роботи залишається справді багато. Зараз є бажання чітко підкреслити під підпис, що ми бачимо цей прогрес, базові параметри і готові максимально рухатися далі", - сказав Качка. відео дня

Вже цього тижня очікується підбивання проміжного результату перемовин.

"Ми хочемо зафіксувати прогрес спільною заявою чи меморандумом про наміри, щоб відобразити на письмі наші досягнення. Це важливо, адже у громадськості є багато питань, а коли багато питань, починають з'являються різні чутки," - зазначив він.

Наступний раунд переговорів запланований на 24 квітня. Робота над угодою триває, тому цього тижня остаточного варіанту угоди не буде.

"Роботи багато, тому що ідеї, які були закладені в угоду з боку США, їх потрібно доопрацювати, щоб вони були реалістичними і гармонійними", - додав Качка.

Угода про корисні копалини між Україною і США – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп пригрозив Україна "серйозними проблемами" через угоду про корисні копалини – у Зеленського відповіли. Президент США застосовує агресивну риторику для посилення власних позицій та впливу на переговорний процес, зазначив Подоляк.

Рамкова угода між Україною та США про корисні копалини / Інфографіка: Главред

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна найме "адвокатів" для підписання угоди про ресурси. Зараз є три ключові компанії, які погодилися і хочуть працювати.

У Politico повідомили, що угода України і США про корисні копалини обернулася катастрофою. Україні знову доведеться пояснювати США, що деякі речі, які Штати вимагають в рамках угоди, не будуть реалізовані.

Також повідомлялося, що Україна відправить у США представників, щоб обговорити угоду про копалини – було названо дату. Стала відома дата, коли Україна відправить своїх представників у Сполучені Штати Америки, щоб обговорити цю угоду.

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