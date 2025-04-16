Регіони в обмін на мир: про що домовились Путін і Віткофф та чого чекати Україні

Спецпредставник Трампа наголосив, що ключем для мирної угоди між Україною та Росією є доля п'яти українських регіонів, які Кремль частково окупував.

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Чи погодиться Україна "подарувати" території РФ та чого чекати в 2025 році / Колаж: Главред

​Про що йдеться у матеріалі:

Які регіони є ключем до мирної угоди між Росією та Україною

Як реагує НАТО та Україна на заяви Віткоффа щодо визнання 5 областей - російськими

Чи погодиться Україна "подарувати" території РФ та чи реальний початок мирних переговорів в 2025 році

11 квітня 2025 року в Санкт-Петербурзі відбулася чергова зустріч між спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Переговори тривали понад чотири години та були зосереджені на можливому мирному врегулюванні війни в Україні. Віткофф охарактеризував бесіду як "переконливу" та зазначив, що ключовим питанням обговорення стала доля п’яти територій, які Росія вважає своїми: Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Главред зібрав головне, що варто знати про результати переговорів Віткоффа і Путіна.

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Про що говорили Віткофф і Путін

Спеціальний представник президента Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв’ю Fox News назвав свої нещодавні переговори з російським лідером Володимиром Путіним "переконливими". За його словами, під час майже п’ятигодинної зустрічі обговорювали припинення бойових дій в Україні та перспективи нової економічної співпраці.

Як зазначив Віткофф, Путін висловив готовність до укладення "постійного миру" з Україною.

"Запит Путіна полягає в тому, щоб досягти постійного миру тут. Тому, окрім припинення вогню, ми отримали відповідь на це", - сказав Віткофф, додавши, що на досягнення такої позиції знадобився певний час.

Стівен Віткофф / Фото: скріншот

Які умови для мирної угоди між Росією та Україною

Ключовим моментом у досягненні домовленостей, за словами Віткоффа, є питання "п’яти територій".

"Ця мирна угода стосується так званих п'яти територій, але це набагато більше… Є протокол безпеки, ніякого НАТО, стаття 5 НАТО… Є багато деталей, пов’язаних з цією складною ситуацією. Я думаю, що ми можемо бути на порозі чогось, що буде дуже, дуже важливим для всього світу", - сказав Віткофф, не уточнивши, які території обговорювались.

Також він підкреслив, що існує шанс на перезавантаження відносин між США і Росією через нові вигідні економічні проєкти, які можуть стати основою для стабільності в регіоні.

Які 5 регіонів Росія хоче включити в мирну угоду з Україною

Раніше, у своєму інтерв’ю проросійському ведучому Такеру Карлсону спецпредставник президента США Стівен Віткофф наголосив, що вирішення питання статусу окупованих територій є ключовим для досягнення миру в російсько-українській війні.

Він вказав, що найбільша складність полягає в так званих п’ятьох регіонах — зокрема Донбасі, Криму, Луганську та ще двох, не уточнивши про які саме області України йдеться.

Станом на 16 квітня 2025 року під окупацією Росії залишаються частини Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей (зокрема Кінбурнська коса), а також Крим.

"Вони російськомовні. Там відбулися референдуми, на яких переважна більшість людей вказала, що вони хочуть бути під російським правлінням", – впевнений він.

Що відомо про спецпредставників Трампа щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

На думку спецпредставника Дональда Трампа, головною перепоною для врегулювання конфлікту є питання територій. У розмові з пропагандистом Такером Карлсоном він визнав, що Росія нині контролює частину з них і вважає ці регіони своєю територією.

За словами Віткоффа, саме це є центральною проблемою, про яку воліють не говорити відкрито. Він вказав, що складність ситуації полягає в конституційних обмеженнях з боку України, які ускладнюють можливість компромісу щодо цих територій.

"Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи закінчиться це? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це центральне питання в конфлікті. Абсолютно точно", – додав він.

Реакція Зеленського

15 квітня президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа щодо того, що мирна угода з Росією нібито має базуватись на питанні "п’яти територій".

Під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі Зеленський наголосив, що Україна є суверенною державою, і лише її народ має право вирішувати питання, що стосуються українських територій.

Президент підкреслив, що Україна унітарна держава, і вона не готова визнавати жодну з тимчасово окупованих частин як російську. За його словами, це є принциповою "червоною лінією".

"Тому знову таки, відповідні представники ( мова про спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа – ред.) обговорюють питання поза своєю компетентністю", – додав Володимир Зеленський.

Реакція НАТО

На спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським генсек НАТО Марк Рютте утримався від коментарів щодо слів Стіва Віткоффа про території України. Водночас він підкреслив важливість перемовин між США та Росією, ініційованих президентом Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський і Марк Рютте / Фото: Офіс президента України

"Думаю, це важливо, що пан Трамп розпочав перемовини, бо ми бачимо, що дуже багато людей помирає, дуже багато міст руйнується, дуже багато атак. І це дуже важливі зусилля. Я вирішив не коментувати всі проміжні стадії цього проєкту та процесу, бо не хочу втручатися в це. Ми надаємо допомогу ту, яку можемо, але на проміжних стадіях я не хочу коментувати", - сказав Рютте.

Трамп виставив умову Путіну щодо війни в Україні

Речниця Білого дому Керолін Лівітт наголосила, що США вважають, що Росія має зацікавленість у завершенні війни, однак першим кроком має стати припинення вогню. Вона утрималась від прогнозів щодо розвитку переговорів, але зазначила, що зустріч Віткоффа з Путіним була конструктивною.

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"І, можливо, це може бути економічне партнерство зі Сполученими Штатами, але спершу нам потрібно побачити припинення вогню", – сказала вона, відповідаючи на запитання, чи погодилась Росія на щось під час переговорів з спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.

За її словами, і президент Трамп, і його спецпредставник Віткофф чітко дали зрозуміти це російській стороні.

У Білому домі виступили проти Віткоффа

На початку квітня спецпредставник президента США Стів Віткофф запропонував Дональду Трампу як найшвидший варіант досягнення перемир’я передачу Росії контролю над чотирма українськими регіонами, де у 2022 році Кремль провів незаконні "референдуми". Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських посадовців та п’ять джерел, обізнаних із ситуацією.

За інформацією агентства, Віткофф озвучив Трампу свою пропозицію менш ніж через дві доби після зустрічі у Вашингтоні з спецпредставником російського диктатора Кирилом Дмитрієвим.

"На зустрічі з Трампом генерал Кіт Келлог, спецпредставник президента в Україні, виступив проти Віткоффа, заявивши, що Україна, хоч і готова вести переговори щодо деяких умов, пов'язаних зі спірними землями, ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися повною власністю на ці території Росії", - повідомили два джерела, обізнані з ситуацією.

Володимир Зеленський та Кіт Келлог / Фото: Офіс президента України

Після цієї зустрічі жодного рішення про зміну курсу США ухвалено не було. Невдовзі Віткофф відправився до Росії на переговори з Путіним.

В Reuters зазначили, що в адміністрації Дональда Трампа зростає розбіжність у поглядах щодо того, як вийти з глухого кута у відносинах між Україною та Росією. Стів Віткофф та Кіт Келлог мають протилежні підходи.

Деякі республіканці різко критикують підхід Віткоффа, вважаючи, що адміністрація надто швидко робить кроки назустріч Москві.

У листі від 26 березня, надісланому групі республіканських донорів, великий спонсор Республіканської партії Ерік Левін закликав замінити Віткоффа на Рубіо. Він розкритикував Віткоффа за надмірну симпатію до Путіна, яку той демонстрував у своєму інтерв’ю Такеру Карлсону та під час виступу на Fox News.

Попри критику, Віткофф має чимало прихильників в адміністрації Трампа. Вони вважають, що його несправедливо атакують представники зовнішньополітичного блоку, які підтримують більш агресивну лінію й водночас дедалі більше дистанціюються від ідеї міжнародного втручання. За словами інсайдерів, особисті відносини Віткоффа з Трампом залишаються міцними.

Чи можуть початись переговори про мир вже в цьому році - яка єдина умова поступок з боку Кремля

В інтерв'ю Главреду політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов зазначив, що у 2025 році укласти мирну угоду або розпочати повноцінні переговори про мир буде неможливо.

Він пояснив, що Кремль вимагає, аби Україна вивела війська з чотирьох окупованих областей і офіційно передала їх Росії, посилаючись на їхнє нібито приєднання до РФ. Однак ці вимоги є відірваними від реальності, адже Москва не контролює ці території повністю і значна частина Донецької та Луганської областей залишаються під контролем України.

"У цьому плані ситуація зайшла в повний глухий кут. На мій погляд, переговори про повне завершення цієї війни можливі тільки після зміни влади в Кремлі. Коли до керівництва прийдуть люди, які, подібно до Дональда Трампа, анонсують у себе "велику перебудову", унаслідок якої можна багато чого поміняти, визнати, повністю відмовитися від підсумків цієї війни і повернути Україні окуповані території. Це був би перспективний сценарій, але зараз це неможливо собі уявити", - сказав Морозов.

Чи погодиться Україна "подарувати" території Москві

Своєю чергою, керівник Центру досліджень Росії, дипломат і колишній глава МЗС України Володимир Огризко підкреслив у інтерв’ю Главреду, що жоден український політик не погодиться "дарувати" ці території Росії.

"І я не думаю, що знайдеться хтось, хто може підписати документ, де буде написано, що Україна дарує Росії Крим чи Донецьку область, чи Луганщину. Це нонсенс, такого в принципі бути не може", - сказав він.

Він зазначив, що максимум можливий формат домовленості про припинення вогню. І навіть вона повинна бути оформлена не як політична угода, а як спільна заява на військовому рівні.

"Це той максимум, на який може піти Україна, залишаючи абсолютно відкритими питання про території, про їх повернення і так далі. Як ми це будемо робити, залежить від нас: чи то воєнним способом, чи то дипломатичним – життя покаже. А про дарування територій питання навіть не стоїть", - резюмував Огризко.

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