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"Більше не зможу мати дітей": Федишин розповіла про свою трагедію

Олена Кюпелі
8 листопада 2026, 10:47
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Ірина Федишин розповіла, що сталося з нею, коли вона втратила ненароджену доньку.
Ірина Федишин втратила доньку
Ірина Федишин втратила доньку / Колаж Главред, фото Instagram/irynafedyshyn, vitaliy_chovnyk

Коротко:

  • Який діагноз поставили Ірині Федишин
  • Що вона сама розповіла про ситуацію

Українська співачка Ірина Федишин, яка нещодавно пережила втрату доньки Вероніки, вперше написала, що з нею сталося.

Артистка опублікувала зворушливий допис, у якому розповіла про те, як втратила доньку.

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Ірина розповіла, що проводила звичайний день зі своєю родиною: вони смачно пообідали, сходили в кіно, а також причастилися в церкві.

Увечері Ірина відчула легкий ниючий біль у нижній частині живота. Спочатку подумала, що це тренувальні перейми. Однак біль не відпускав її. Співачка зв’язалася з лікарями, які спостерігали за її вагітністю. Після огляду вдома одна з них припустила, що це передчасні пологи, і порекомендувала ліки та відпочинок.

Ірина Федишин про свою втрату
Ірина Федишин про свою втрату / Скріншот

Ірині також призначили свічки, які вона ставила через певні проміжки часу, але їй не ставало краще.

Ірина Федишин про свою втрату
Ірина Федишин про свою втрату / Скріншот

Близько третьої години ночі співачка вже не могла терпіти біль, і вони поїхали до лікарні.

Лікарі намагалися прослухати серцебиття дитини, але його не було. Згодом під час УЗД стало ясно, що серцебиття доньки немає.

Ірина Федишин про втрату дитини
Ірина Федишин про втрату дитини / Скріншот

Ірина також шокувала подробицями про те, як вони цілу годину шукали серцебиття дитини. Ірина вважає, що в лікарні просто тягнули час, адже там не було чергового лікаря УЗД.

Пізніше інший лікар виявив на УЗД відшарування плаценти та сильну внутрішню кровотечу.

Федишин про втрату дитини
Федишин про втрату дитини / Скріншот

Артистка додала, що після того, як вона прокинулася, дізналася, що її донька померла, а також те, що її саму ледь врятували.

Крім того, вона розповіла, що більше ніколи не зможе народити ще раз, адже щоб врятувати її, лікарям довелося видалити матку.

Федишин додає, що її виписали з лікарні з трьома страшними діагнозами.

Діагноз Ірини Федишин
Діагноз Ірини Федишин / Скріншот

У свою чергу, чоловік артистки Віталій Човник додав, що він також опублікує і розповість про трагедію, а також назве прізвища тих, хто, на його думку, винен у цій ситуації.

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Про особу: Ірина Федишин

Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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