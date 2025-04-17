"Вероніці було лише 17": РФ влаштувала ніч ударів по Дніпру, Одесі й Харкову

Російські удари дронами та ракетами по містах України призвели до загибелі та поранень цивільних, зокрема дітей.

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РФ підступно атакувала міста України / Колаж: Главред, фото: ДСНС Дніпропетровщини

Про що йдеться:

РФ вдарила по Дніпру, загинуло троє людей, зокрема 17-річна дівчина, та 28 отримали поранення

В Одесі були атаки безпілотниками, які пошкодили будинки, аптеку та церкву, троє людей поранено

Сумщина зазнала ударів авіабомбами, а Харківщина та Донеччина були обстріляні російською балістикою

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар Росії по мирним українським містам. Як написав очільник держави у Telegram, по Дніпру удар було завдано дронами - наймолодшій жертві не виповнилося навіть 18 років, триває розбір завалів.

"По звичайних будинках, по звичайній цивільній інфраструктурі. Зараз у лікарнях міста 16 людей, загалом 28 людей постраждали, зокрема чотири дитини. Усім надається допомога. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом, і серед них – дівчина, Вероніка, лише 17 років їй було… Мої співчуття рідним та близьким", - написав президент. відео дня

Окрім цього, Одесу також атаковано безпілотниками - пошкоджені будинки, аптека, церква. На жаль, троє людей отримали поранення. Зафіксовано удари авіабомб по Сумщині, російська балістика тероризувала населення на Харківщині й Донеччині.

"Кожен оборонний пакет партнерів для України зараз, усі форми підтримки світом нашої стійкості – це буквально захист життів. Росія кожен день і кожну ніч використовує, щоб убивати. Треба тиснути на вбивць і допомагати життю, щоб припинити цю війну та гарантувати надійний мир. Я хочу подякувати всім партнерам, які саме так використовують свої можливості. Війни зупиняються силою – силою проти агресора, силою в захисті життя", - підсумував Зеленський.

Атака РФ на Дніпро 16 квітня - що відомо

Як писав Главред, ввечері 16 квітня повідомлялося, що на Дніпро летить "рій" безпілотників. Місто опинилося під масованою атакою "Шахедів". Місцеві Telegram-канали писали про те, що тільки за 20 хвилин у місті прогриміло близько 10 потужних вибухів.

Як повідомила пресслужба ДСНС, унаслідок ворожої атаки по Дніпру загинуло троє людей, зокрема й одна дитина. Пошкоджено будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі.

Водночас голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак подякував всім, хто долучається до ліквідації наслідків масованої атаки - рятувальникам, комунальникам і правоохоронцям, волонтерам і всім небайдужим. Він розповів, що відомо про загиблих і постраждалих у Дніпрі.

Більше важливих новин про атаки РФ:

Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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